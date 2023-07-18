Как превратить комнату в общежитие в жилище мечты: лучшие советы

Студенты часто сталкиваются с проблемой, когда комната в общежитии не соответствует их ожиданиям. Это может влиять на настроение и обучение.

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Однако это отличная возможность для самовыражения, потому что можно обставить комнату в своем стиле. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Картины, плакаты или другие недорогие холсты не только закроют неровности на стенах, но и украсят вашу комнату. Яркие принты сразу оживят пространство и там будет гораздо комфортнее.

Также вы можете создать собственную галерею. Распечатайте фотографии и постеры и развесьте на стене так, как вам хочется. Вы можете поставить их в рамки или повесить на шнурок и прицепить красивыми прищепками. Так, вы будете наслаждаться приятными воспоминаниями, когда загрустите.

Если вы ценитель искусства, то повесьте гобелен (это безворсовый ковер с рисунком) у изголовья кровати или на боковой стене. Конечно, вы можете не использовать настоящий гобелен, а повесить ткань с узором, которая вам нравится. Ее можно приобрести в интернете или на рынке.

Монограмма (сжатая отметка первых букв имени и фамилии) сделает вашу комнату уникальной. Ее можно сделать под заказ или создать самостоятельно с помощью специальных приложений. Такие трендовые акценты популярны среди студентов.

Если в комнате нет зеркала, обязательно его установите. Зеркало в специальной рамке придаст изысканности вашему уголку.

Украсьте стены неоновыми вывесками. Они не только добавят в вашу комнату больше света, но и улучшат настроение и создадут веселую атмосферу.

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