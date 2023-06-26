Как предотвратить появление плодовых мушек в доме: летние советы

Плодовые мушки – небольшие по размеру насекомые, которые летом становятся просто невыносимыми. Размножаются они с бешеной скоростью, питаются обычно дрожжами, которые образуются в результате брожения, а кухня – их любимое место в доме.

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Обычно плодовых мушек можно встретить в несвежих фруктах. Они обожают запах соков, цветов, варенья, пива, вина и сезонных фруктов, которые начинают портиться. Издание Express рассказало, как предотвратить появление этих насекомых в доме.

Плодовые мушки не кусаются, но переносят бактерии и другие вредные патогены в пищу. Самка откладывает в неделю более сотни новых яиц, из которых вылупляются белые личинки, которые быстро растут и сами начинают откладывать яйца.

Правильно храните фрукты и овощи

Первое правило состоит в правильном хранении овощей и фруктов. Плоды, которые начинают портиться, следует немедленно выбрасывать, иначе совсем скоро вы увидите, как на поверхности начинают появляться белые личинки.

"Плодовых мушек привлекает запах брожения, поэтому заранее охлаждайте пищу и храните ее в герметичном контейнере", – подчеркнула эксперт Рейчел Кисс из Alliance Online

Чистота на кухне

Поддержание чистоты и регулярная дезинфекция поверхностей также помогут предотвратить появление плодовых мушек и других нежелательных насекомых, которых привлекают остатки пищи. Кроме того, ежедневно выносите мусор, чтобы пищевые отходы не гнили под влиянием летней жары.

Природные ловушки

Можно приобрести специальные спреи и репелленты, а можно собственноручно подготовить насекомым "естественную ловушку".

Наполните небольшую миску или банку яблочным уксусом и несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Накройте раствор полиэтиленовой пленкой. Обязательно проткните несколько дыр в пластике, чтобы заманить мух. Вместо яблочного уксуса можно использовать дешевое красное вино.

"Натуральные репелленты являются сильным средством отпугивания плодовых мух. Поможет также сильный аромат сушеных базиликов, мяты и лавровых листьев. Просто положите травы в местах, где вы обычно замечаете насекомых", – посоветовала Рейчел.

Еще один лайфхак: смешайте воду с эфирным маслом и используйте раствор как натуральный репеллент. Лучше всего подойдут ароматы лемонграсса, лаванды или эвкалипта.

Используйте вентилятор

Плодовые мушки имеют не слишком сильные крылья, и дезориентировать в пространстве может обычный вентилятор. Разместите его у кухонного окна или двери Таким образом, можно создать среду с повышенной циркуляцией воздуха, что затруднит проникновение вредителей в дом.

"Постоянное движение воздуха, создаваемое вентилятором, может дезориентировать мух, усложнив им ориентировку и поиск источников пищи", – отметила Рейчел.

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