Как предложить девушке встречаться: советы для робких

Следующий шаг в любовных отношениях может быть одновременно и волнующим и пугающим. Это естественно и нормально – чувствовать волнение и неуверенность, когда не знаешь, каким будет ответ на попытку открыть сердце другому человеку. И мужчины тоже сильно переживают в эти моменты.

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К счастью, у экспертов по этикету есть несколько советов на эту тему, пишет издание Pinkvilla. Независимо от того, какой из способов вы выберете – более традиционный или достаточно экстравагантный – важно в подходящий момент проявить искренность и уверенность в своих намерениях.

Как подготовиться к предложению стать парой

В поисках милого способа попросить любимого человека об эксклюзивности в отношениях, обязательно учтите увлечения этого человека, а также стадию, на которой находится ваше общение. Нет ничего хуже неуместного признания. И вот на какие аспекты важно обратить внимание.

Четко высказывайте свои мысли и намерения. Говорите прямо, чего вы хотите и что предлагаете, а не пользуйтесь языком намеков. Их почти никто не понимает.

Говорите прямо, чего вы хотите и что предлагаете, а не пользуйтесь языком намеков. Их почти никто не понимает. Создайте подходящую атмосферу. Какой бы способ вы ни выбрали, дайте любимой понять, что она для вас много значит, вы обращаете на ее слова и предпочтения много внимания. Отведите девушку на свидание в любимое место, напишите записку, если она любит письма, или сделайте уникальный подарок, который будет отображать ваши отношения.

Выберите время, когда вы будете свободны и сможете посвятить друг другу максимум внимания. Брошенное на ходу: "Между прочим, а может, начнем встречаться?", возможно и сработает – всякое бывает в жизни. Но душевная беседа во время прогулки имеет гораздо большие шансы на успех.

Брошенное на ходу: "Между прочим, а может, начнем встречаться?", возможно и сработает – всякое бывает в жизни. Но душевная беседа во время прогулки имеет гораздо большие шансы на успех. Начните с того, что спросите ее, как она видит идеальные отношения. Так вы узнаете заранее, готова ли она сейчас к сближению.

Персонализируйте свое предложение, адаптировав его к интересам или увлечениям девушки. Продемонстрируйте, как много она для вас значит, учтя все, что ей нравится. Да, для этого придется внимательно ее слушать, но эффект того стоит.

Продемонстрируйте, как много она для вас значит, учтя все, что ей нравится. Да, для этого придется внимательно ее слушать, но эффект того стоит. Помните, что искренность и честное общение очень важны. Уважайте мнение девушки и будьте готовы к разным вариантам ответа. Не пытайтесь взять свое силой или настойчивостью.

18 романтических способов попросить девушку об эксклюзивности

Конечно, это не исчерпывающий список идей. И лучше будет придумать что-нибудь свое и уникальное. Однако из этого списка можно выбрать что-то для себя или использовать его как источник вдохновения.

Начните с телефонного звонка. Позвоните ей, чтобы пригласить на свидание и дайте понять, что это будет особая встреча. Но не переусердствуйте с нагнетанием драмы, это может напугать вашу любимую. Выберите особую песню. Если девушка любит музыку, выберите песню по ее вкусу или создайте плейлист, который будет содержать намек на ваши намерения. Музыка – отличный способ передать свои эмоции. Подарите букет. Это практически беспроигрышный вариант романтического жеста. К тому же вместе с цветами она может получить еще и записку. Приготовьте ужин. Даже если вам придется посетить несколько кулинарных мастер-классов, эти знания не пропадут, ведь умение готовить – это полезный навык в любых обстоятельствах. А приготовленное вами ее любимое блюдо станет одновременно свидетельством того, что вы внимательно относитесь ко всему, что ему нравится, и готовы ради нее стараться. Спойте. Многие стесняются петь, потому что думают, что не очень умелы в этом. Но в песне-признании важно не мастерство, а эмоция. Выберите ее любимую композицию, заранее потренируйтесь исполнять ее и посвятите любимой. В конце концов, так себе находят пару некоторые птицы и животные – это один из самых естественных способов начать отношения. Зажгите свечи. Ничто не создает романтическую атмосферу лучше, чем расставленные по комнате свечи. Даже простую обстановку они способны превратить в нечто особенное. Закажите печенье с предсказаниями. Внесите в свое признание элемент игры. Например, закажите целую пачку печенья, в которой будет только одно предсказание – о любви. И ищите эту бумажку, пока удача не улыбнется вам. Выберите особое место. Вспомните, возможно, девушка рассказывала вам, где давно хотела побывать, или о месте, которое нравится ей особенно сильно. Пригласите ее туда. По возможности, украсьте это место, чтобы задать романтический тон. Напишите письмо. Письма от руки сейчас почти никто не пишет. Поэтому такой жест точно не останется незамеченным. Отправьте его курьером или по традиционной почте. Когда она получит его – это само по себе будет очень волнующим моментом. Сделайте милый подарок. Коробка шоколадных конфет или бутылка шампанского – это достаточно банально, но при этом весьма эффективно. Поэтому не нужно исключать этот вариант. Устройте квест. Превратите поиск вашего признания в целый квест. Давайте ей зашифрованные подсказки, которые она будет одну за другой раскрывать, чтобы в конце получить ваше послание. Это может быть спрятанная в комнате открытка, надпись из свечей под ее окнами или даже вы лично с букетом. Элемент игры всегда зажигает дополнительный азарт. Напишите стихотворение. Это очень старомодный, а потому весьма эффектный способ признания. Найдите нужные слова, срифмуйте их и продекламируйте перед любимой. Она будет поражена вашим творчеством. Воплотите ее мечту. Все мы мечтаем о каких-то вещах, которые по тем или иным причинам не можем себе позволить. Подарите девушке такую вещь, если вы знаете, чего она желает. Но не тратьте на нее слишком много денег. Дорогой подарок может заставить ее чувствовать себя обязанной. Достаточно будет мелочи – билетов на концерт ее любимой группы или какой-то простого, но полезного гаджета. Подружитесь с ее домашним животным. Продемонстрируйте, что готовы заботиться не только о ней, но и о тех, кого она любит. Это подкупает. Шутите. Хорошее чувство юмора – большое преимущество для тех, кто ищет отношений. Поэтому придумайте предложение в форме шутки или исполните короткий стендап с аргументами, почему вам нужно встречаться. Нарисуйте картину. Это не обязательно должно быть эпическое полотно, написанное масляными красками. Вы можете просто при ней набросать ручкой на салфетке какие-нибудь символы и изображения, которые расскажут о ваших чувствах. Спонтанное творчество всегда выдает в человеке искренность. Пригласите ее в театр, на выставку, концерт и т.д. Культурное мероприятие – это впечатления. А в какой еще момент говорить о чувствах лучше, чем когда вас переполняют впечатления. В идеале выбирайте что-нибудь романтическое и точно такое, что будет девушке по вкусу.

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