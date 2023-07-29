Как правильно стирать вещи: важные советы для тех, кто только съехал от родителей

Вскоре начнется новый учебный год и тысячи студентов-первокурсников покинут родителей, чтобы отправиться на обучение. Кроме профессии, им придется также овладевать навыками самостоятельной жизни. Например, научиться самостоятельно стирать свои вещи.

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Для тех, кто еще не делал такого сам, OBOZREVATEL составил пошаговую инструкцию. Она содержит все необходимые советы, которые сделают стирку легкой задачей, не отягощающей даже очень занятого студента.

Выберите день стирки

Вероятно, у вас не будет постоянного доступа к стиральной машине. Или загруженный график не позволит вам заниматься одеждой в любой момент. Потому просто внесите в свой стандартный график день стирки. Тогда вы точно не ничего упустите и будете планировать остальные задачи с учетом этой важной работы.

Сортируйте белье

Да, забросить все сразу в барабан может быть быстро и удобно. Но цветные вещи будут линять на белые. Поэтому одежду нужно сортировать хотя бы по этому принципу. Так ваша любимая футболка не изменит неожиданно цвет.

Изучайте этикетки на вещах

Правильный режим стирки поможет избежать таких проблем, как растягивание или усадка вещей, быстрое вымывание цвета и другие неприятности. А как определить, какой режим стирки верен? Почитать этикетку на каждом предмете одежды. Она поможет посортировать вещи по типу ухода. Или удержит вас от стирки в машине деликатных вещей, требующих только ручного ухода.

Обрабатывайте пятна сразу

Будь то коктейли со студенческой вечеринки, поздний перекус или утренний кофе – пятна могут появляться на одежде в любой момент. В этот же момент их желательно и замывать. Для начала просто нанесите каплю жидкого средства для стирки на чистую ткань и промокните им загрязненное место, а затем воспользуйтесь подходящим пятновыводителем. Их можно подбирать по типу загрязнения. Помните, чем дольше вы ничего не делаете с пятном, тем сложнее будет от него избавиться.

Не перегружайте стиральную машину

Каждая стиральная машина рассчитана на определенную максимальную загрузку. И это следует учитывать. Но лучше все же класть в нее несколько меньше вещей. Слишком плотно напакованный барабан плохо стирает, полощет и отжимает одежду, поскольку так нарушается доступ воды к тканям. А ведь вы не хотите получить в конце кучу грязных и мокрых вещей с белыми или желтыми разводами от стирального средства.

Выворачивайте одежду перед стиркой

Модные вещи часто имеют принты и разный декор. И этот декор, вот так сюрприз, можно повредить во время стирки. Чтобы избежать этой неприятности, достаточно будет вывернуть одежду перед тем, как загрузить ее в машину. Так ваш гардероб прослужит вам дольше.

Замените стиральный гель или порошок на капсулы

Если вы недостаточно искусны в дозировке моющего средства, выберите вариант с капсулами или таблетками. Они уже содержат ровно столько, сколько нужно на одну стирку. К тому же вам не придется тащить с собой в прачечную всю упаковку.

Стирайте при низкой температуре

Если ваша одежда не очень сильно загрязнена и не нуждается в дезинфекции, ее достаточно стирать в воде температурой 30 градусов. Это гарантирует, что ваша одежда будет чистой, и снизит риск выцветания или усадки одежды во время стирки. Кроме того, это более экономично и полезно для окружающей среды.

Не оставляйте вещи валяться в стиральной или сушильной машине

Разгружать стирку нужно сразу после окончания цикла. Так вы убережете свои вещи от появления неприятного запаха или, не дай бог, плесени. По той же причине мокрые вещи нужно развешивать сушиться без промедления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, при какой температуре нужно стирать полотенца, чтобы они были мягкими.

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