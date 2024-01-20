Как правильно стирать пуховик: какой режим машинки выбрать

Вопреки распространенному стереотипу о том, что пуховики нужно только отдавать в химчистку, эксперты по уходу за вещами убеждают – такое очищение может даже причинить вред теплому наполнителю вещи. И советуют стирать зимние куртки дома в обычной бытовой машине.

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Весь секрет – в правильном выборе программы. OBOZ.UA рассказывает, что именно советуют специалисты тем, кто хочет постирать пуховик своими силами и при этом не потерять его согревающие качества.

Но сначала, конечно, проверьте этикетку вещи. Если на ней находится значок кружочка, вещь все же придется отдавать в химчистку, других вариантов здесь нет. Кружок при этом не должен быть вписан в другие фигуры, но в нем может быть расположена буква – она указывает на чистящее вещество. С этим нюансом уже будут разбираться профессионалы.

Итак, если на этикетке нет такого отдельного кружочка или он зачеркнут крест-накрест (в таком случае химчистка запрещена), пуховик смело можно отправлять в барабан стирали. Другие вещи к нему лучше не подкладывать – ткань часто сильно линяет, зато уместными окажутся мячики для стирки. Они будут разбивать наполнитель, чтобы он не сбился от влаги.

А теперь о самой программе. На самом деле, продолжительность стирки отходит на второй план. Если пуховик относительно чистый, его не обязательно долго полоскать в мыльном растворе. Так же не повредит ему дополнительное полоскание, если вы положили слишком много, по вашему мнению, стирального средства. Главное, чтобы температура воды не превышала 30 градусов, а обороты отжима были минимальными.

Кстати, о стиральных средствах. Вещи с объемным наполнителем лучше не стирать с порошком. Микрочастицы могут забиваться в поры наполнителя и либо нарушать свойства предмета, либо просто плохо выполаскиваться. Для стирки пуховика вполне достаточно будет обычного стирального геля, но при желании можно взять и специальное средство для спортивной одежды, особенно если наполнитель куртки синтетический.

И напоследок напоминание: не забудьте перед тем, как положить пуховик в стиралку, вынуть все из карманов, застегнуть все молнии, пуговицы и кнопки, снять декор – в первую очередь меховую оторочку, и вывернуть вещь. Тогда вы точно не повредите свою зимнюю верхнюю одежду.

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