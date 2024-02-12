Как правильно стирать спортивную одежду: один шаг 'до' все изменит

Стирка спортивной одежды – задача "со звездочкой". Из волокон довольно трудно вывести желтые пятна от пота, неприятный запах и стойкую грязь, например, от травы.

Не стоит отчаиваться – несколько простых и экологических лайфхаков помогут избавиться от загрязнений. Эксперты рассказали, что важно обращать внимание на этап предварительной очистки.

Как бороться с пятнами пота и неприятными запахами

Специалисты по уборке Карли Сатти и Рейчел Галлетт советуют прежде всего прочитать инструкции по стирке на бирке спортивной одежды, чтобы избежать неприятностей и повреждения тканей.

Если вы уже пробовали множество лайфхаков, а стирка некоторых вещей до сих пор является проблемой, эксперты говорят, что есть один шаг, который может стать ключом к удалению грязи и неприятного запаха из волокон. Сатти и Галлет советуют обязательно выворачивать вещи наоборот перед стиркой, чтобы вода и моющие средства эффективно устранили источник запаха.

Кроме выворачивания спортивной одежды перед стиркой, также следует предварительно обработать ее, чтобы удалить пожелтение и запахи.

Самым эффективным лайфхаком станет использование пищевой соды.

"Вы также можете замочить одежду перед стиркой, используя пищевую соду и уксус, но нужно быть осторожным и никогда не оставлять одежду в растворе дольше, чем на 15-30 минут. Холодная вода также обязательна для этого замачивания", – сказали специалисты.

Пошаговая инструкция

Положив одежду в машину, проверьте, не переполнен ли барабан, чтобы вещи имели достаточно места для нормального передвижения. Используйте меньше стирального порошка, чем при стирке обычной одежды. Кондиционеров и смягчителей добавлять не нужно. Накопление моющих средств в волокнах не способствует качественной очистке.

В сети часто можно встретить советы, мол, горячая вода лучше убивает микробы и справляется с загрязнениями. На самом деле это миф.

"Поскольку большинство спортивной одежды имеет дополнительную эластичность, вам нужно защитить волокна – поэтому температуры 30 градусов будет вполне достаточно", – отметили специалисты.

Для сушки эластичных тканей лучше использовать балконы и места с достаточной циркуляцией воздуха. Не стоит вешать спортивные вещи на радиаторы и под прямыми солнечными лучами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно и быстро сушить одежду дома зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.