Как правильно сложить носки и футболки: японские методы от мастерицы Мари Кондо

Настало время перебрать гардероб – летние вещи нужно отложить до следующего сезона, а на передний план вытащить теплые свитера, свитшоты и кардиганы. Если вы не счастливая владелица (или владелец) просторной гардеробной – с организацией шкафа могут возникнуть проблемы.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить о методе "конмари", автором которого является известная специалистка по вопросам наведения бытового порядка, консультантка и писательница Мари Кондо. В чем суть метода и как правильно разложить вещи – читайте в материале.

Мари Кондо и метод "конмари"

Мари Кондо разработала метод уборки, заключающийся в сочетании функциональности и удовольствия. Специалист советует рассматривать процесс наведения порядка в доме не как неприятную рутину или повинность, а как своеобразную терапию, успокаивающую и упорядочивающую мысли.

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Основные правила Мари Кондо

1. Вещи, как считает Мари Кондо, несут определенную энергетику. Эта энергетика не возникает из никуда – мы сами "заряжаем" ею одежду. Поэтому прежде всего следует избавиться от ненужных лишних вещей, которые не доставляют удовольствия и только занимают место в шкафу.

2. Разделите вещи по категориям:

функциональные – которые вы часто используете в повседневной жизни;

эмоциональные – связаны с определенными событиями (платье, которое вы надевали на первое свидание с будущим мужем, комбинезон, в котором сын сделал первые шаги) и т.д.

3. Правило определения необходимости предмета гардероба состоит в следующем: возьмите вещь и подумайте, вызывает ли она положительные эмоции. Если нет – выбрасывайте ее на помойку. Или отдайте на благотворительность, если вещь в хорошем состоянии.

4. Скручивайте вещи трубочкой и ставьте вертикально в органайзер для одежды. Не все вещи нужно развешивать.

5. Цветовая гамма тоже имеет значение: развешивайте вещи от темных оттенков до светлых.

Как складывать футболки

Мари Кондо рассказала, как нужно складывать вещи в шкафу, чтобы максимально сэкономить место и не переколошмачивать всю одежду в поиске нужной футболки.

Шаг 1. Разложите футболку ровно и переверните ее на оборотную сторону.

Шаг 2. Заверните боковые швы и рукава так, чтобы образовался прямоугольник.

Шаг 3. Сверните футболку пополам, а затем еще раз. Горловина при этом должна "спрятаться" внутри. Таким образом, футболку можно положить в органайзер для вещей или на полку в вертикальном виде, чтобы было легче доставать.

Как сложить носки

С носками другая проблема – они постоянно теряются.

Шаг 1. Приобретите органайзер или возьмите картонную коробку.

Шаг 2. Выровняйте носки, положите друг на друга и осторожно сверните, чтобы образовался небольшой прямоугольник.

Шаг 3. Вложите носки вертикально в емкость.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом японском методе сборки одежды.

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