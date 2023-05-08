Как правильно сеять редис: урожай будет впечатляющим

Редис – ранний корнеплод, с которого можно получить несколько урожаев за сезон. Главный секрет в правильной высадке растения в почву. Ему должно хватать места, а земля – быть достаточно питательной для нескольких "волн".

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как правильно высевать редис на огороде. Сделайте несколько грядок, засадив их с интервалом 7-10 дней, и наслаждайтесь свежим горьковатым вкусом и пользой корнеплода.

Расположение

Сеять редис нужно рядками на глубину 1-2 сантиметра и на расстояние 1-2 см между семенами. При этом расстояние между рядами должно быть 15-20 сантиметров, чтобы корнеплоды имели достаточно места для роста.

Как подготовить почву

Перед тем, как заложить в землю семена редиса, грунт нужно разрыхлить, чтобы он хорошо пропускал воздух. Также можно внести удобрения – органический компост или фосфорно-калиевые минеральные.

Какие нужны условия

Редис прорастет и будет хорошо развиваться, когда температура воздуха достигнет +15-20 градусов. Также ему требуется регулярное увлажнение. Подливать овощ следует небольшим количеством воды, но часто – раз в 1-2 дня. Место, где вы сеете редис, должно быть хорошо освещено солнцем, так что овощ получится сочнее.

Когда можно убирать урожай

Обычно за 3-4 недели корнеплод редиса созревает и его можно собирать. Вынимать растение нужно вместе с почвой, обрезая корешки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовить семена капусты к высадке, чтобы получить огромный урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.