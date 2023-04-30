Что нужно сделать перед посадкой капусты: урожай будет в разы больше

Опытные огородники указывают – правильное замачивание семян может очень благоприятно повлиять на будущий урожай. В частности, это касается капусты.

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OBOZREVATEL поинтересовался, как именно нужно замачивать материал этой культуры, чтобы получить гораздо больший и качественный урожай. Для этого понадобится две жидкости.

Первая жидкость – это горячая вода. Нагреть ее нужно до 50 градусов и залить в емкость, хорошо удерживающую температуру. Перед замачиванием семена капусты нужно поместить в холщовый мешочек, например, завернуть в марлю, а затем погрузить в воду на 20 минут. После этого посадочный материал нужно быстро промыть холодной водой.

Вторая жидкость – сок алоэ. Чтобы хорошо повлиять на семена капусты, его смешивают с водой в пропорции 1:1. Обычно хватает двух столовых ложек воды и сока. В эту смесь семена погружают на 18 часов. После этого их промывают, просушивают и они становятся готовыми к внесению в грунт.

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