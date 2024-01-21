Как правильно сеять баклажаны в январе: рассада удивит всех

Опытные огородники говорят, что уже в январе можно сеять рассаду баклажанов. При этом важно правильно подготовить посадочный материал, чтобы проросло каждое семя.

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Обращать внимание при этом рекомендуют и на благоприятные дни по посевному календарю. Как правильно сеять баклажаны, чтобы получить качественную и крепкую рассаду – читайте в материале OBOZ.UA.

Подготовка семян

Основа качественного урожая – правильная обработка семян перед посадкой. Огородники рекомендуют простой метод, заключающийся в вымочении посадочного материала в растворе марганцовки 1%. Обязательно тщательно промыть водой и высушить семена после обработки.

Сок алоэ будет способствовать стимуляции роста. Семена следует положить в свежевыжатый сок всего на 2-3 часа.

Как сажать рассаду

Подготовленные семена нужно поместить в грунт на глубину 0,5 мм. Посевы следует накрыть пленкой. Лучше поставить рассаду в теплое место с низким уровнем влажности. Оптимальная температура должна быть на уровне 28 °С.

Когда сеять рассаду

Фазы Луны на вторую половину января-2024:

12-24 января – растущая Луна

25 января – полная Луна.

26-31 января – убывающая Луна.

Растущая фаза Луны

Обычно в этот период сажают культуры, что растут над землей. Корнеплоды могут не уродиться. Также сажают овощи, зелень, травы, декоративные культуры. Следует заняться подкормками и размножением растений.

Полнолуние

На полнолуние можно делать обрезку и обрабатывать растения от вредителей. А вот убирать урожай в эту лунную фазу не советуют.

Фаза убывающей Луны

В период убывающей Луны издавна обращали внимание на корневую систему растений. Можно сажать картофель, луковые растения и другие корнеплоды.

Для баклажанов, говорят эксперты, благоприятным периодом будет 18-24 января.

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