Как правильно сделать замечание чужому ребенку на пляже и можно ли так делать: правила этикета

Лето – сезон отдыха на пляже, но его могут легко испортить своим поведением маленькие дети. Взрослые не всегда знают, как правильно сделать замечание чужому ребенку, если на это не реагируют его родители.

Видео дня

Однако можно правильно разрешить ситуацию и не привести к конфликту. Об этом рассказала консультант по этикету Юлия Юдина в эфире телеканала 1+1.

Вы имеете право сделать замечание чужому ребенку

Если малыши мешают вам, то вы можете сказать об этом ребенку и объяснить, что он делает не так. В случае, если ребенок не слушает вас, то следует поговорить с его родителями.

Игры у водоема

Родителям с детьми во время посещения маленького пляжа лучше располагаться поближе к водоему. Так вы избежите проблем с другими людьми и у малышей будет возможность больше поиграть в воде.

Комнаты для переодевания

Почти на каждом пляже есть специальные комнаты, где можно переодеться. Поэтому следует пользоваться ими, если вы хотите переодеть детей, чтобы не ставить других в неудобное положение.

Купальный костюм

Согласно правилам этикета, неприлично ходить без купальника ребенку всех возрастов. Тем более пребывание ребенка на солнце не должно превышать 15-30 минут, чтобы избежать ожогов на коже.

Уважение других людей

Родители должны следить за своими детьми на пляже, чтобы они не мешали и не нарушали личное пространство людей, которые тоже приехали отдыхать.

Если ребенок стреляет из водного пистолета, бросает песок или камни, то родители обязательно должны остановить его и объяснить, что так нельзя делать в общественных местах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, можно ли есть и пить в транспорте и магазинах.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.