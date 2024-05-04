Как правильно проводить прививку плодовых деревьев: советы от профессионалов

Прививка – оптимальный способ размножения деревьев и кустов с помощью искусственного сращивания части одного растения – привоя с другой – подвоем. Процедуру лучше проводить весной – в апреле и мае.

В первую очередь важно позаботиться о защите побега от инфекций и обработать место прививки садовым варом. Как и когда проводить прививку плодовых деревьев – читайте в материале OBOZ.UA.

В чем польза прививки

Прививка позволяет заменить один сорт другим без выкорчевывания растения. Также прививка будет полезна в следующих случаях:

чтобы сформировать желаемую крону деревьев;

чтобы омолодить дерево при старении;

чтобы повысить иммунитет дерева, его урожайность, устойчивость к сложным климатическим условиям и болезням.

Как делать прививку

Чтобы подвой и привой срослись, следует делать срезы остро-заточенным ножом, при этом не прикасаясь к срезам руками. Срезы должны быть гладкими и ровными.

Черенки следует брать здоровые, с еще не распустившимися почками. Раны обязательно следует защищать от подсушивания и переувлажнения.

Какие есть виды прививок

Есть три вида прививок: в расщеп, за кору дерева и в боковой разрез. Подробно рассмотрим, как делать каждое.

Прививка в расщеп – торец ветви просто расщепляют посередине, на глубину 4 см. Далее на нижней стороне черенка надо осторожно сделать два одинаковых косых среза клином в 3-4 см. Следующий шаг состоит в том, чтобы вставить клин с одной стороны расщепа так, чтобы края коры и привои соприкасались, а на противоположной стороне следует вставить еще один такой черенок.

Прививку за кору дерева также делать несложно. На торце обрезанной ветки нужно сделать разрез коры 3 см, а края разреза малость отделить от древесной породы. Затем нужно вставить черенок с косым срезом такой же длины. В зависимости от диаметра срезанной ветки привить 2-3 черешка, а расстояние между ними должно быть не менее 3 см.

При прививке в боковой разрез также следует сделать разрез коры, чтобы лезвие ножа входило под углом 30° к оси ветки и слегка надрезало древесину. Два одинаковых среза по 3 см производим на нижнем конце черешка и вставляем в разрез так, чтобы поверхности срезов черешка и ветви совпадали слоями коры и камбия снаружи.

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