Бахмут или БахмУт: как правильно ставить ударение в названии города-крепости

Город Бахмут стал полем одного из самых ожесточенных и трагических сражений нынешней русско-украинской войны, вошел в новости по всему миру и превратился в символ настоящей несокрушимости. Но до сих пор не все знают, как правильно должно звучать его название – на звук "а" нужно ставить ударение или "у".

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Городской портал Bahmut.in.ua обратился за разъяснением по этому поводу к заведующему отделом Бахмутского краеведческого музея Игорю Корнацкому. И он опроверг популярное объяснение, что для названия города существует двойная норма.

Объяснение местного историка

По словам историка, в 2016 году, когда городу вернули историческое название, отказавшись от советского варианта Артемовск, местные жители были удивлены тем, что средства массовой информации стали называть его Бахмут с ударением на первом слоге. Они всегда использовали вариант с подударным вторым слогом.

Кроме того, Корнацкий указал на то, что одноименную реку, протекающую через город, чаще называют уменьшительно – Бахмýтка. "Вопрос об ударении якобы не самый острый из тех, что предстают перед городом и страной в условиях полномасштабной войны. Но вокруг него так же, как до того, идут споры. Можно услышать даже: “Сказал человек из этого города такой: "Пожалуйста, говорите Бахмýтка, потому что говорят Бáхмут, так оно у нас и бахкает…"", — рассказал историк журналистам.

Что говорят словари

Словари и энциклопедии за разные исторические периоды вносят путаницу в вопрос с ударением. Так источники XIX века не содержат информации о правильном ударении вообще. А вот справочные издания ХХ века уже начинают противоречить друг другу.

Так нормативный "Словарь географических названий СССР", изданный в 1983 году, приводит только вариант названия реки с ударением на "у". Так же как и "Словарь географических названий Украинской ССР", публикацию которого согласовывал Президиум Верховного Совета УССР. В нем река Бахмут имеет ударение на втором слоге и в украинском, и в русском языках.

А вот "Топонимический словарь Украины" приводит двойную норму ударения. Между тем, как "Словарь гидронимов Украины" реку называет Бахмýтка, а город – Бáхмут.

Сослался Корнацкий также на "Словарь русских народных говоров". В нем зафиксировано сразу несколько производных вариантов от названия Бахмут, и все имеют ударение на "у".

Что говорят другие источники?

Украинский писатель, родоначальник украинского литературного языка Иван Котляревский в своей знаменитой "Энеиде" пишет про соль бахмýтку. Найти этот вариант ударения можно в четвертой части стихотворного произведения. На его поэму ссылался впоследствии Борис Гринченко, когда составлял свой "Словарь украинского языка".

И уже совсем недавно исследователь-краевед из Нью-Йорка Донецкой области, известный в Facebook под ником Etnografo Donetz, нашел в журнале "Детский отдых" 1894 очерк географа Сергея Меча "Поездка в южную Россию". В нем прямо прописано: "Так Бахмут, как называли его граждане, делая ударение на у и произнося это слово так же, как мы произносим хомут". То есть этот очерк прямо указывает на правильность ударения на втором слоге.

Итак, город должен называться Бахмýт. И эта форма является единственно правильной.

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