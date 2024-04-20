Как правильно поливать помидоры в теплице и на огороде: ошибка может уничтожить урожай

Правильный полив является залогом качественного и щедрого урожая. Часто несмотря на все усилия вырастают водянистые мелкие помидоры – не помогают никакие подкормки. Вероятно, в таком случае причиной являются ошибки при поливе.

OBOZ.UA разбирался, как правильно поливать томаты в теплице и на грядке. Важно знать нормы полива на каждом этапе роста и развития растения.

Полив на грядке

Эксперты высчитали оптимальный режим полива и разработали соответствующие нормы, которые могут меняться в зависимости от погодных условий: засухи или затяжных дождей.

Перед посадкой рассады в каждую лунку следует налить от 0,5 до 1 л воды – в зависимости от размера рассады. Рассада должна пройти процесс укоренения, а лишняя вода может в этом мешать.

Огородники советуют запомнить важное правило: в первые семь-десять дней после посадки помидоры лучше вовсе не поливать.

В период активного роста томаты следует поливать поливать раз в неделю в расчете 20-30 л на один квадратный метр.

После появления на кустах соцветий полив необходимо сократить. Достаточно увлажнять почву дважды в неделю 1,5-2 литра воды.

Когда появится завязь, полив снова увеличивают. На каждый куст должно уходить от 3 до 5 л воды дважды в неделю. При устойчивой летней засухе количество воды можно увеличивать до 10 л на каждый куст. Именно этап формирования завязей – важнейший для качественного урожая, поэтому важно не ограничивать подачу воды. Недостаток влаги спровоцирует опадание завязей или уменьшение плодоношения.

Полив в теплице

Полив тепличных томатов почти не отличается от увлажнения растений в открытом грунте. Обязательно следует следить за влажностью воздуха. Оптимальный показатель – 45-50%, при этом влажность почвы должна быть 85-90%.

При низкой влажности помидоры начинают испарять больше воды, так что цветы и завязи могут опадать.

Высокая влажность мешает помидорам накопить необходимое количество сахара – плоды становятся водянистыми и начинают трескаться.

Важная оговорка: при влажности более 80% цветы помидоров перестают опыляться.

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