Чем подкормить малину и смородину весной: какие признаки, что растению нужно удобрение

С наступлением весны садоводы начинают активную работу по уходу за плодовыми кустами. Обычно они не нуждаются в слишком сложном уходе, но их необходимо подкармливать весной, чтобы получить сладкие ягоды.

Малина и смородина – одни из самых популярных ягодных культур в Украине. Портал Сад Город поделились полезными советами по внесению удобрений, чтобы они порадовали вас объемом и качеством урожая.

Опытные садоводы советуют вносить удобрение под корень ягодных кустов. Это повышает урожайность и улучшает вкусовые свойства плодов. Для того чтобы приготовить подкормку в которой будут и минеральные, и органические компоненты понадобится:

Ведро компоста;

25 граммов суперфосфата;

15 г калий-сульфата.

Все это нужно хорошо перемешать и накрыть пленкой. На один куст должно уйти 5 кг смеси.

Минеральные удобрения следует вносить после фазы цветения. В этой стадии также используют азотные подкормки. Например небольшую пригоршню мочевины можно посыпать под куст или развести водой и полить растение. Но важно, чтобы раствор не попал на листву.

Малина

В начале весны обычно малину подкармливают фосфором. Это особенно важно, если растение имеет тонкие и слабые ветви.

Также не пренебрегайте азотом, так как в случае недостатка этого элемента листья станут пожелтевшими, блеклыми и перестанут расти. На один квадратный метр нужно внести 10 грам селитры и 8 граммов мочевины. Однако если листья станут слишком крупными и потемнеют, то азота слишком много.

Если листья стали бурого цвета, "обожженные" по краям, то растению не хватает калия. Отличной заменой калийным удобрениям станет обычная зола. 150 граммов на 1 квадратный метр будет достаточно.

Также для подкормки малины можно использовать комплексные удобрения. Например, смешать 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. 2\3 части смеси нужно внести весной, а остальную часть в начале июня.

Смородина

Для смородины требуются все составляющие NPK, а также фосфор. Он является ключевым элементом для качественного развития куста в начале весны. Фосфор формирует корни и играет немаловажную роль в формировании ягод.

Начинать подкормку нужно как только на улице начала держаться плюсовая температура. Обычно это делают после обрезки, разрыхления и пропалки земли от сорняков. На этом этапе используют комплексные удобрения или азотные, по типу нитроаммофоски. Главное ни в коем случае не перекормить смородину азотом, потому что это существенно повлияет на урожайность.

Затем в фазе бутонизации до начала цветения вносят калий и фосфор.

Во время цветения и плодоношения можно использовать раствор борной кислоты.

Однако если вы посадили смородину в прошлом году – весной вносить удобрения не нужно.

Правила подкормки

Не подпитывайте плодовые кусты в жаркие солнечные дни;

Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном растворе;

При опрыскивании листья должны быть равномерно смочены;

Если во время корневой подкормки вещество попало на ягоды или листья, следует промыть их водой.

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