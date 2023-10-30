Как правильно пересадить орхидею: подробная инструкция

Несмотря на свою капризность и некоторые сложности в уходе, орхидеи остаются очень популярными комнатными растениями. И справиться с цветком сможет даже не очень опытный садовник, ведь в интернете собрано немало лайфхаков, что нужно делать, чтобы обеспечить ему наилучшие условия.

Так OBOZ.UA собрал пошаговый алгоритм, как правильно пересаживать орхидею. Если сделать все по инструкции, это поможет добиться от нее повторного цветения перед наступлением зимы.

Что вам понадобится

Новый горшок – он должен быть слегка больше предыдущего, ведь орхидеи любят иметь немного свободного пространства вокруг корней.

Свежий субстрат – это должна быть хорошо дренированная смесь, такая как кора, мох сфагнум, перлит или готовая почва для орхидей.

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Секатор или ножницы – вам понадобится острый инструмент, чтобы аккуратно удалить мертвые или поврежденные корни. Не забудьте его продезинфицировать перед работой.

Перчатки – позаботьтесь также о защите своих рук.

Удобрение для орхидей – оно понадобится, чтобы хорошо укоренить растение.

Вода – свежий субстрат нужно будет замочить, для этого вам понадобится несколько литров отстоявшейся воды комнатной температуры.

Пошаговая инструкция по пересадке орхидеи

Убедитесь, что ваше растение не цветет и не планирует зацветать – в таком случае его нельзя беспокоить. А также протрите поверхность, на которой вы будете заниматься пересадкой, и разложите все инструменты и материалы. И вот каким должен быть дальнейший алгоритм действий.

Шаг первый: извлеките орхидею из текущего горшка

Аккуратно извлеките орхидею из горшка, чтобы не повредить корни. Сделать это можно просто перевернув горшок. Если цветок застрял, подцепите его сборку чистым инструментом.

Шаг второй: осмотрите корни

Внимательно присмотритесь к корням растения. Обрежьте мертвые, подгнившие или поврежденные чистым острым инструментом. Здоровые корни должны быть твердыми, зелеными или серебристо-белыми.

Шаг третий: замочите новый субстрат

Перед тем, как поместить цветок в новый субстрат, замочите его в воде комнатной температуры примерно на 30 минут, чтобы он набрался достаточно влаги. А затем дайте лишней воде стечь с него.

Шаг четвертый: подготовьте новый горшок

Поместите слой субстрата на дно нового горшка. Его точное количество будет зависеть от размера и типа орхидеи.

Шаг пятый: поместите орхидею в новый горшок

Вставьте цветок в новую емкость, убедившись, что он находится на том же уровне, что и в старом горшке. Аккуратно заполните остальное пространство вокруг орхидеи свежим субстратом. Не набивайте его очень плотно – для хорошего здоровья корней им нужен доступ воздуха.

Шаг шестой: закрепите орхидею

Вам могут понадобиться колышки или зажимы, чтобы закрепить орхидею, если она тяжелая.

Шаг седьмой: позаботьтесь о правильном поливе и удобрении

Хорошо полейте пересаженную орхидею, давая воде свободно стекать снизу. После пересадки не вносите удобрения в течение нескольких недель, чтобы орхидея могла адаптироваться. Затем восстановите обычный график внесения удобрений.

Шаг восьмой: поместите в соответствующую среду

Поставьте цветок в место, где ему будет достаточно солнца, он не замерзнет и будет иметь достаточно увлажненный воздух.

Шаг девятый: уход

Продолжайте ухаживать за орхидеей как обычно, при необходимости корректируя режим полива и ухода.

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