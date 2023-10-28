Как правильно обрезать малину осенью: идеальный метод подготовки к зиме

Осень – еще не время отдыха для опытных садоводов и огородников. Хотя урожай уже собран, следует успеть обрезать и утеплить растения до зимы.

Чтобы произвести правильную обрезку, важно знать все нюансы. Например, следует определить, какая малина растет на грядке: обычная или ремонтантная, и как часто вы хотите собирать урожай на сезон. Как правильно обрезать малину осенью – читайте в материале OBOZ.UA.

Чем обрезать малину

Малину нужно обрезать хорошо заточенным секатором. Важно сделать ровный срез, чтобы не снизить стойкость растения к морозам. Во время обрезки следует периодически дезинфицировать лезвие, чтобы предотвратить заражение побегов болезнями или вредителями.

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Когда и как обрезать малину

Начинать обрезку следует после плодоношения – обычно это конец сентября и середина октября.

Обрезать нужно как однолетние, так и двухлетние побеги. Однолетние определяют по цвету – они имеют характерный зеленоватый оттенок.

Ветви, которые отплодоносили, обрезают под корень, чтобы избежать образования пней и предотвратить размножение вредителей.

При обрезке обычной малины сначала удаляют все слабые и двухлетние побеги, а среди однолетних, которые будут плодоносить в следующем сезоне, оставляют 8-10 самых крепких стеблей, если малина растет кустом.

Для малины на обоях количество побегов регулируют в зависимости от удобства привязывания к конструкции. Всем побегам должно хватить солнечного света в следующем сезоне.

Как обрезать ремонтантную малину

Ремонтантная малина дает урожай дважды в год. Для получения раннего урожая следует оставить часть прошлогодних побегов, но не более 3-5 на один куст.

Обрезку ремонтантной малины производят с определенными особенностями. Сначала удаляют верхние части однолетних побегов, затем – двухлетние. Также вырезать следует слабые побеги – они будут только забирать силы у крепких ветвей и имеют низкие шансы пережить холодную зиму.

Что делать после обрезки

Обрезка – стресс для растения. После завершения процедуры нужно обильно полить кусты водой, особенно это касается ремонтантной малины.

Обрезанную малину следует замульчировать на зиму сухой соломой.

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