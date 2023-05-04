Идеальные для сада: какие цветы хорошо растут на солнце

Чтобы обустроить у дома красивую клумбу, необходимо учитывать расположение участка, чтобы правильно подобрать растения. Ведь одни цветы хорошо чувствуют себя в полутени, другим же нужна тёплая почва и много солнца.

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OBOZREVATEL рассказывает о видах цветущих растений, которые лучше всего растут именно на солнце. Главное будет своевременно поливать, когда будет пересыхать земля.

Розовая герань

Этот с виду нежный цветок не боится прямого солнечного света, но любит влажную почву, поэтому подливать его придется регулярно. Цветет это растение и весной, и летом.

Нарциссы

Одни из первых весенних цветов зацветают, когда на деревьях нет листьев и они не образуют тени. Много полива нарциссам не нужно, чтобы они не замерзли, ведь их сезон приходится на все еще холодную весну, когда случаются заморозки.

Золотистые маки

Этим ярким желтым цветам нужна разрыхленная воздухопроницаемая почва, поэтому не забудьте перекопать клумбу. И позаботьтесь, чтобы в ней не бродили домашние животные, ведь сок маков может быть ядовитым для них.

Петунии

Эти простые в уходе цветы хорошо застилают всю клумбу и поражают разнообразием расцеток. Но им требуется регулярный полив. В идеале не очень обильный, но ежедневный.

Лилейники

Этим цветам подойдет и солнечный, и затененный участок. Главное давать им достаточно влаги. Большие оранжевые, красные или белые цветы растения в сезон цветения можно срезать для букетов.

Рудбекия

Цветы этого растения бывают желтыми, оранжевыми и красными. И это идеальный выбор для ленивых садоводов, ведь рудбекия – многолетнее растение и оно не капризно к условиям содержания. Цветок хорошо переносит периоды засухи и холода, а также хорошо растет как на солнце, так и в тени.

Георгины

Цветок радует любителей клумб большим разнообразием форм, размеров и расцветок. Но для процветания ему нужна богатая почва, поэтому не забудьте своевременно вносить подкормки.

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