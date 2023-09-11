Как правильно обрезать абрикос осенью: плодов будет, как на молодом

Обрезка плодовых деревьев обеспечит хороший рост, развитие и обильный урожай. Абрикос быстро образует новые ростки, поэтому за саженцем нужно вовремя ухаживать.

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Хозяева должны соблюдать правила при срезании веточек, потому что неправильное исполнение только навредит дереву. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Хотя абрикос неприхотлив в уходе, но если неосторожно обрезать ветки или вообще этого не делать, то в следующем сезоне урожая не ждите. Поэтому за деревом нужно ухаживать и весной, и осенью, особенно если это ранний или средний сорт абрикоса.

Хозяева должны срезать 1/3 длины веток осенью, чтобы в следующем году они не сломались под тяжестью урожая.

Подрезать нужно только молодые ростки. В первую очередь обращайте внимание на поврежденные или больные веточки, или те, которые перекрещиваются. Их обязательно удаляйте.

Места срезов обработайте зеленкой, садовым варом (мягкое смолистое вещество, состоящее из воска, ланонила и канифоли) или специальными препаратами. Это поможет предотвратить попадание воды на срез и появление спор патогенных грибов, поражающих дерево, и через несколько лет могут вообще его уничтожить.

Успейте обрезать дерево до того, как начнутся первые ночные заморозки и сезон дождей. Так абрикос быстро восстановится и сможет пережить зиму.

Если это молодое дерево, то обрежьте только верхушку, а в следующем году следует удалить и боковые ростки.

Абрикосы, которые плодоносят уже 8-10 лет, можно омолодить, срезав нижние боковые ветви.

Для такой процедуры выбирайте тёплый день и используйте острые стерильные инструменты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ухаживать за абрикосом в течение года, чтобы был обильный урожай.

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