Как правильно мыть кисточки для макияжа: подробная девичья инструкция

Макияж – это повседневный ритуал для девушек, который помогает скрыть недостатки и подчеркнуть свой внешний вид. Некачественная косметика и грязные кисточки могут привести к распространению бактерий на коже, что приведет к появлению прыщей и пятен.

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OBOZ.UA опубликовал советы, которые помогут избежать этого. Важно регулярно мыть инструменты для макияжа, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем.

Инструкция

Для начала наберите в стакан или другую емкость теплую воду, чтобы замочить кисточки. Окуните инструменты в воду так, чтобы ручки оставались сухими, так как длительное пребывание в жидкости может повредить материал.

Нанесите на ладонь несколько капель шампуня или геля для душа. Вытащите кисточки и аккуратно натрите их мыльным средством. После тщательной чистки промойте инструменты под проточной водой, чтобы избавиться от остатков мыла и грязи.

Далее с помощью чистого полотенца протрите предметы. Расстелите бумажную салфетку и положите на нее кисточки, подождите, пока они высохнут, и можете снова использовать их для макияжа.

Ни в коем случае не используйте фен, чтобы ускорить процесс, это только повредит материал.

Чистить кисточки достаточно раз в месяц, но все зависит от загрязнения.

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