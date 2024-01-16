Как быстро убрать лак для ногтей с ковра: спасительный лайфхак

Самостоятельная покраска ногтей дома не только выгодна, так как экономит деньги, но и доставляет большое удовольствие. Однако есть один риск – можно перевернуть баночку с лаком и оставить пятна, скажем, на ковре.

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Первой мыслью в таком случае является почистить пятно средством для снятия покрытия с ногтей, но оно может растворять также некоторые типы волокон в ковре. Поэтому эксперты по домашнему хозяйству советуют использовать для чистки не его, а перекись водорода. Как это правильно сделать, рассказывает OBOZ.UA.

Перекись водорода является слабым окислителем, который может удалять с поверхностей различные полимерные загрязнители, такие как некоторые виды клея и лак для ногтей. Кроме того, он действует как отбеливатель и растворяет пигменты этого косметического средства, которые могут быть очень устойчивыми. Но для домашних работ можно использовать только аптечную перекись в концентрации 3%. Более концентрированные варианты будут слишком агрессивными.

Если вы пролили лак на ковер, действовать нужно быстро. Средство нужно убирать, пока оно еще не высохло. Начните с того, что впитайте столько лака, сколько сможете, с помощью бумажных полотенец. Но не трите пятно, а именно промокните его. Так вы избежите втирания цвета вглубь волокон. Если лак для ногтей уже успел высохнуть, возьмите тупой нож и соскребите все, что только сможете. При этом двигайте инструмент по направлению волокон ковра, чтобы не повредить их.

Лак, успевший накрыть только кончики ворсинок, можно просто состричь. Однако не срезайте много, поскольку это может оставить заметные залысины. Когда закончите, используйте пылесос, чтобы собрать все остатки. После этого нанесите немного перекиси на тряпку или ватный диск и промокните ею загрязненный участок. Когда диск запачкается, берите новый, чтобы не размазать остатки лака по ковру. Повторяйте процедуру, пока не уберете все средство. После этого аккуратно, без чрезмерного увлажнения, замойте обработанное место слабым мыльным раствором (например, средством для мытья посуды) и высушите.

Применение перекиси на ковре имеет ограничения. Поскольку он осветляет, его не следует использовать на темном покрытии. Поэтому, чтобы убедиться, что жидкость не повредит вашему ковру, проведите предварительный тест в незаметном месте.

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