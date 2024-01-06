Холодильник будет идеально чистым: всего два продукта помогут убрать неприятный запах

Ситуация, когда совершенно чистый на первый взгляд холодильник все равно неприятно пахнет, знакома многим. Справиться с такой неприятностью могут специальные уловители запахов. Но на них можно сэкономить, воспользовавшись обычными недорогими продуктами.

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Помочь, в частности, могут лимоны и пищевая сода. Их эффекитвность и разнообразные способы применения вас точно удивят. OBOZ.UA собрал несколько рецептов.

Лимонный освежитель

Чтобы воспользоваться силой лимона, промойте целый фрукт и нарежьте его на ломтики. Каждый ломтик поместите в небольшой контейнер – на тарелочку или небольшую подставку – и разложите по полкам. Через 24 часа они полностью справятся с задачей устранения неприятных запахов.

В течение этого времени ароматические соединения из кожуры лимона наполнят камеру холодильника приятным благоуханием. Но это еще не всё. Лимонная кислота, содержащаяся в мякоти фрукта, нейтрализует запахи щелочной природы. Именно таковыми являются запахи от испорченных продуктов. Из-за этого же свойства свежим соком фрукта можно протирать стенки холодильника после того, как вы его помоете. Кроме того, чистка лимонным соком поможет убить бактерии и плесень.

Содовый дезодорант

Порошок пищевой соды также обладает мощными поглощающими свойствами. Поэтому средство можно аналогично разместить на полках холодильника. Для усиления эффекта можно расставить оба средства. Лимон будет нейтрализовать молекулы, портящие атмосферу в камере, а сода поглощать то, с чем не справится лимон.

Лимонно-содовый спрей для очистки

Кроме того, из двух средств можно приготовить спрей для чистки холодильника. Такая жидкость полностью натуральна, ее можно использовать не только для генеральной уборки в холодильной камере, но и для текущей очистки. Чтобы приготовить спрей, смешайте столовую ложку пищевой лимонной кислоты со столовой ложкой соды, а затем растворите все в половине литра теплой воды. Жидкость перелейте в пульверизатор и используйте при необходимости. Для глобальной чистки спрей можно оставлять действовать на 15-20 минут во время мытья холодильника, для ежедневной уборки – наносить на загрязненное место и сразу протирать его тряпкой. Эти два вещества также отлично справляются с очисткой поверхностей.

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