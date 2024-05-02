Как правильно мыть бутылку для воды: правила, которыми часто пренебрегают

На горлышке многоразовой бутылки для воды содержится множество бактерий и микробов. Нужно каждый день должным образом вымывать емкость после использования. Тщательная очистка – основной фактор предотвращения заболеваний, которые могут быть вызваны микробами внутри бутылки или вокруг крышек.

При отсутствии регулярной мойки в бутылке может даже накопиться плесень. Как эффективно очистить бутылку для воды, рассказало издание The New York Times.

Для очищения бутылки после ежедневного использования будет достаточно воды и средства для мытья посуды. Большинство бутылок слишком узкие, чтобы позволить вашей руке продвинуться достаточно далеко и добраться до дна, поэтому стоит купить специальные щетки.

Если емкость требует более тщательной очистки, пригодится пищевая сода.

Насыпьте 1/2 чайной ложки соды в бутылку и добавьте примерно полстакана уксуса. Произойдет химическая реакция – смесь будет активно пениться в течение нескольких секунд. Потрите бутылку щеткой или губкой и тщательно прополощите под проточной водой.

Силиконовые прокладки или уплотнители способствуют размножению бактерий и возникновению неприятных запахов, поэтому мыть эти детали бутылки следует с особой тщательностью.

Разогрейте духовку до 120 °C. Большинство силиконовой посуды можно использовать в духовке при температуре до 260 °C. Убедитесь, что уплотнитель состоит из силикона. Не ставьте пластик или резину в духовку. Вымойте силиконовые прокладки мыльным раствором и горячей водой, прежде чем поместить их в духовку, положив на противень. Подождите 30 минут, извлеките уплотнители, подождите, пока они остынут и еще раз промойте их водой.

Если вы хотите помыть бутылку в посудомоечной машинке, сначала убедитесь, что материал, из которого сделана емкость, подходит для этого типа мойки.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что одноразовые пластиковые бутылки могут содержать вредные химикаты, такие как бисфенол А, способные просачиваться в воду, особенно под влиянием тепла или длительного использования. Как правильно выбрать емкость для воды и как часто нужно менять бутылку – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут очистить воду.

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