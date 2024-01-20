Как часто нужно менять бутылку для воды: советы, как избежать болезней

Мы даже не представляем, сколько бактерий и микробов содержится на горлышке многоразовой бутылки. Конечно, кроме регулярной замены нужно ежедневно качественно вымывать емкость после использования.

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Правильное очищение является главным фактором предотвращения любых заболеваний, вызванных микробами внутри бутылки или вокруг крышек. Как понять, что пора покупать новую многоразовую емкость для воды – рассказало издание The Mirror.

Популярности набирает тренд носить с собой многократную емкость, чтобы поддерживать оптимальное увлажнение организма. Это экологичнее и экономнее, чем каждый раз покупать новую пластиковую бутылку.

Отказ от пластика поможет уменьшить загрязнение планеты, и в прошлом году компания Refill заявила, что почти 60% опрошенных перешли на многоразовые бутылки.

Специалисты советуют менять стеклянные бутылки каждые два-три года, а пластиковые – раз в год. Модели из нержавеющей стали нуждаются в замене только тогда, когда они изношены или повреждены. Исследователи рекомендуют инвестировать в защитные аксессуары, такие как чехлы или футляры, специально разработанные, чтобы предотвратить повреждения.

Многоразовые бутылки следует регулярно дезинфицировать, чтобы предотвратить накопление бактерий. Это также может помочь продлить срок службы. Современные бутылки часто оснащены функциями, облегчающими очистку, такими как широкие отверстия, снимаемые крышки или функции для мытья в посудомоечной машине.

Некоторые многоразовые бутылки имеют антимикробное покрытие, подавляющее рост бактерий и плесени.

Важно вовремя заменять уплотнители на крышках, чтобы сохранить функциональность и предотвратить утечки. Следует избегать прямых солнечных лучей или низких температур.

Доктор Джейми Винн советует искать бутылку без бисфенола А.

"Одноразовые пластиковые бутылки могут содержать вредные химикаты, такие как бисфенол А, обладающие способностью просачиваться в воду, особенно под влиянием тепла или длительного использования", – подчеркнул доктор.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут очистить воду.

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