Как правильно хранить капусту: легко прилежит до весны

Начало осени – период активного сбора урожая. Начинается подготовка к длительным холодам, поэтому для огородных культур необходимо обеспечить оптимальные условия хранения.

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При неправильном хранении овощи начнут портиться, гнить и терять сочность и вкус. Как правильно хранить капусту, чтобы она без проблем пролежала до весны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как хранить капусту в погребе или подвале

Капусту можно хранить даже в холодильнике и на балконе. Конечно, идеальным решением будет хранилище, подвал или погреб, однако не все могут оборудовать такое помещение.

Главное – соблюдать правильные температурные показатели от -1...+5℃ и влажность воздуха на уровне 85-95%. В таких условиях кочаны точно доходят до весны.

Прежде всего проведите дезинфекцию и проверьте, нет ли в помещении вредителей и грызунов. Погреб нужно тщательно убрать, проветрить и просушить. Если на стенах есть плесень – как можно быстрее от нее избавьтесь.

Можно ли хранить капусту в ящиках

Выбирая способ хранения, обратите внимание на сорт капусты, количество и размер кочанов и условия в помещении.

Опытные огородники советуют использовать в качестве тары обычные ящики. Перед закладкой обрезаем кочерыжку, но верхний слой листьев не трогаем. Лучше выбрать деревянные ящики с вентиляционными отверстиями. Чтобы капуста не гнила, поставьте ящики не на пол, а на подставку или поддон.

Как поможет песок

Песок используют, чтобы сохранить максимум питательных веществ в капусте. Перед закладкой его тщательно просушивают и прокаливают, иначе лишняя влага приведет к порче урожая. Очистите кочаны от верхнего слоя, обрежьте, положите в ящик и присыпайте каждый слой песком.

Хранение в бумаге

Кочаны также можно завернуть в несколько слоев бумаги и положить в ящики или даже мешки. Это отличный и эффективный способ, который обеспечит теплоизоляцию, защитит от лишней влаги, света или контакта с другими культурами.

В качестве альтернативы бумаге советуют использовать пищевую пленку, которая также защитит кочаны от перемерзания и чрезмерной влаги.

Можно ли подвешивать капусту

Издавна капусту хранили также в подвешенном виде. К каждому кочану привязывали надежную веревку и развешивали урожай на гвоздях, прибитых на рейку.

У такого способа есть плюсы: подвешивание обеспечит постоянное проветривание и будет предотвращать гниение.

Что делать с подгнившими участками на началах

Если вы не желаете выбрасывать капусту с подгнившими участками, специалисты советуют обрезать поврежденные листья, а еще не испорченную часть как можно скорее использовать для приготовления блюд. Лучше такую капусту подвергать термической обработке.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, возле каких культур нельзя сажать капусту, чтобы не испортить урожай.

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