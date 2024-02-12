Как правильно и безопасно чистить кожаную мебель: топ ошибок, которых нужно избегать

Кожа считается наиболее выносливым из всех материалов для обивки мебели. Натуральная может оставаться в хорошей форме десятки лет. Однако, чтобы сохранить красивый внешний вид, кожаная мебель нуждается в надлежащем уходе, который начинается с правильной чистки.

Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют избегать некоторых типичных ошибок. OBOZ.UA рассказывает об этих ошибках.

Игнорирование инструкций производителя

Несмотря на свою выносливость, кожа все же нуждается в уходе, и все основные подсказки содержатся на этикетке к мебели. Также это может быть буклет или брошюра со всеми советами. Сохраните их на случай если вам нужно будет удалить пятно или подвергнуть предмет химчистке. Если вы это руководство потеряли, поищите его в интернете – скорее всего оно там будет. Но полагайтесь только на проверенные источники.

Использование неправильных чистящих средств

Натуральная кожа обивки так же чувствительна к агрессивной химии, как и кожа наших рук, тела или лица. Поэтому спирт или отбеливатель могут причинить ей вред. Они высушивают необходимую для материала влагу и смывают с него защитное покрытие. Для чистки кожаной мебели лучше использовать раствор мягкого мыла или специальные средства по уходу. Не забудьте перед их применением прочесть инструкцию, а после – нанести защитный состав.

Отсутствие тестирования средств

Необходимость тестировать какие-либо средства на незаметном участке кажется обременительной, но это необходимый шаг. Тип кожи, ее возраст и даже температура в помещении оказывают влияние на реакцию материала. Поэтому перед использованием нанесите выбранное средство в незаметном участке и посмотрите на реакцию. Обязательно.

Промедление с уборкой жидкостей

По сравнению с тканями кожа удерживает влагу на своей поверхности, а не впитывает ее. Это делает материал менее подверженным образованию пятен. Однако эта способность носит временный характер. Кожа на самом деле пористая, и любая жидкость обязательно впитается в кожу, если ее не удалить сразу. А это приведет к появлению пятен и повреждений. Поэтому все, что вы разлили, вытирайте сразу. Вы потратите минуту времени сейчас, зато не будете долго и с усилиями отчищать диван позже.

Слишком тщательная чистка

Хотя кожа и крепкая и выносливая, все же слишком сильно тереть ее не стоит. Агрессивное трение или чистка щеткой может привести к вытиранию цвета и повреждению внешнего слоя. Начните с простого промокания бумажным полотенцем или микрофиброй, используйте только щетки с мягкой щетиной или ткани с мягкими волокнами. И не забывайте о пылесосе.

Чистка только водой

Вода эффективна для чистки кожи только в небольших количествах. Если переусердствовать с ней, она оставит пятна. Влажная тряпка хорошо справится с пылью и наружной грязью, для более глубоких пятен лучше использовать специальные жидкие средства.

Пренебрежение пылью

Может казаться, что пыль, которая просто лежит сверху, не способна нанести коже вред. Однако он может ее поцарапать, превратиться в налет и испортить обивку. Рекомендуется протирать кожаную мебель хотя бы раз в неделю. Влажная микрофибра отлично подойдет для этого. Если нет, то поможет любая другая мягкая влажная ткань. Протрите все поверхности, чтобы раскрыть естественный блеск материала. Обязательно очистите углы, складки, щели и другие труднодоступные места. Также можно использовать пылесос с мягкой насадкой.

Пренебрежение воздействием кожного сала

Здоровая человеческая кожа покрыта тонким слоем сала – это естественная защита, которая не дает ей высыхать и предохраняет от внешней среды. Но это сало при контакте переходит на разные поверхности. На кожаной обивке оно может оставлять пятна, а при контакте с бытовой пылью превращаться в налет. Если вы хотите поспать на кожаном диване или провести на нем весь вечер, накройте сиденье пледом. И не забывайте протирать диван или кресло влажной тряпкой хотя бы раз в неделю.

Небрежное обращение с домашними животными

Кожаная обивка – одна из немногих, действительно способных противостоять зубам и когтям домашних животных. Но это не продлится вечно. Также кожа страдает от слюны и шерсти, кожного сала и грязи с лап наших питомцев. Поэтому, если можете, научите собаку или коту обходить кожаную мебель – спать на полу или в своей кроватке. Если это невозможно, как можно чаще протирайте диван, на котором проводит время животное, с использованием специальных защитных средств.

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