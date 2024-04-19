Как правильно хранить огурцы, чтобы они неделями были свежими: полезный лайфхак

Сезон огурцов уже не за горами. Вскоре вся Украина будет лакомиться вкусными и полезными плодами, которые являются настоящим украшением летнего стола.

Но, к сожалению, огурцы имеют короткий срок хранения. Именно поэтому Еxpress поделился действенным и простым лайфхаком, корорый поможет овощам оставаться свежими гораздо дольше.

Буквально через несколько дней даже в холодильнике огурцы могут потерять свою свежесть, стать мягкими и непригодными к употреблению. Это очень неприятно, ведь без этого овоща многие летние и весенние блюда теряют свой неповторимый вкус.

Однако есть один невероятно простой, но революционный способ хранения огурцов. Благодаря ему, вам не придется каждый день ходить в магазин за свежими плодами или выбрасывать овощи, если вы купили их слишком много.

Как хранить огурцы

Для того чтобы ваши огурцы оставались свежими как можно дольше, сначала заверните каждый из них в бумажное полотенце, а затем положите плоды в пакет на застежке. Надежно закройте его и храните в холодильнике.

Если у вас нет пакета на застежке, вы можете использовать пищевую пленку, но это будет менее бюджетный и экологический вариант.

Впоследствии на внутренних стенках пакета вы можете заметить конденсат, а бумажные полотенца будут влажными, но не беспокойтесь. Это абсолютно нормально и никак не влияет на огурцы.

Эксперты заявляют, что таким образом овощи будут оставаться свежими примерно 19 дней.

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