Как правильно гасить соду: ошибаются почти все

Хозяйки часто используют соду не только для того, чтобы удалить стойкие пятна и избавиться от неприятного запаха, но и при готовке выпечки. Гашеная сода делает тесто воздушным и рыхлым.

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Но сделать изделия из муки красивыми можно только тогда, когда произойдет правильная химическая реакция, но не всегда получается этого добиться. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Обычно хозяйки гасят соду уксусом в стакане или ложке и сразу добавляют в тесто. Можно увидеть бурную реакцию, когда выделяется углекислый газ. Но это не поможет разрыхлить тесто и сделать его мягким, потому что этот процесс происходит в емкости.

Чтобы выпечка получилась хорошей и рыхлой, нужно следовать определенным советам.

Добавьте соду в сухие ингредиенты теста, это может быть сахар, мука и другие специи, а уксус – в жидкие (яйца, кефир, молоко или сметана). Перемешайте все в отдельных емкостях, затем соедините и еще раз все тщательно смешайте.

Реакция произойдет в самом тесте и углекислый газ сделает его рыхлым.

Если в рецепте есть кислые продукты, например, сметана или лимонный сок, то реакция произойдет между содой и этими ингредиентами и добавлять уксус не обязательно.

Также можно погасить соду, добавив ее в тесто, когда там еще нет муки. Погасите уксусом смесь, а затем добавьте муку.

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