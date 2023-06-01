Как правильно чистить расческу: волосы дольше будут чистыми и не станут путаться

Одним из главных условий здоровья волос является расчесывание качественной и чистой расческой. На этом инструменте в процессе использования накапливается кожное сало и могут развиваться бактерии, поэтому гигиеническая чистота расчески столь важна.

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OBOZREVATEL собрал советы, как почистить расчески разных типов. И какими средствами их правильно возделывать для поддержания гигиены.

Металлическая расческа

Мыть изготовленные из металла инструменты для волос водой – не лучшая идея, ведь от этого они могут ржаветь. Поэтому обработка должна быть быстрой и тщательной. Первым шагом в уходе за любой расческой является удаление всех волос, которые в ней скопились. После этого изделие из металла промывают раствором шампуня в воде. Также металл можно чистить содой – на влажную расческу наносят немножко соды и проходятся по ней мягкой щеткой, можно старой зубной. После чистки такой инструмент нужно сразу вытереть насухо.

Деревянная

Натуральное дерево тоже портится от воды, поэтому деревянные расчески нужно чистить аккуратно. После удаления волос ее лучше всего обработать ватным диском, смоченным в спирте. Труднодоступные места можно протереть проспиртованной ватной палочкой. Также можно протирать дерево бактерицидными влажными салфетками. Абразивы и бытовые чистящие средства для дерева точно не подойдут. После ухода такую расческу также необходимо вытереть досуха.

Пластиковая

Этот материал наиболее неприхотлив к средствам ухода, поэтому его можно очистить и продезинфицировать с помощью соды и уксуса. В сосуд, в который поместится расческа, нужно налить достаточное количество воды, чтобы ее можно было полностью погрузить. В воду далее добавляют 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки уксуса. В этом растворе инструмент должен пролежать 10-15 минут. При необходимости, расческу можно обработать зубной щеткой. После мытья пластиковую расческу ополаскивают и высушивают на полотенце.

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