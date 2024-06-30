Как позаботиться о домашних любимцах во время жары: советы от пограничников

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться аномальная жара. И высокие температуры опасны не только для людей, но и для животных.

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Однако следуя нескольким советам, можно минимизировать вред от жары для своих домашних любимцев. Как правильно позаботиться о хвостатиках, рассказали пограничники, которые охраняют границы Украины вместе со служебными собаками.

Сотрудники ГСЧС советуют не выводить четырехлапых двор в жаркую погоду, не захватив с собой запас чистой и свежей воды.

При этом в самые жаркие часы от прогулок лучше воздержаться, крайне важно также помнить правило: ни в коем случае не оставлять животных в закрытом автомобиле.

Во время прогулки пограничники советуют поменьше ходить по асфальту или цементу, чтобы лапы собаки не касались горячих поверхностей.

И напоследок сотрудники ГПСУ посоветовали дополнительно смачивать голову, ушки и подушечки лап животного прохладной водой.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как пережить сильную жару без серьезного вреда для организма. Сделать это можно, соблюдая несложные рекомендации и имея представление о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении у человека теплового истощения или теплового удара.