Как пережить сильную жару без серьезного вреда для организма: советы

Из-за изменения климата на планете летом в Украине все чаще фиксируется аномальная жара. Поэтому украинцы подвергаются опасности возникновения серьезных проблем со здоровьем, спровоцированных высокими температурами, которые могут привести даже к смерти.

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Однако соблюдение ряда правил может помочь минимизировать влияние жары на организм. Что делать, чтобы пережить жаркую погоду без серьезного вреда здоровью, пишет CNN.

Издание пообщалось с исполнительным заместителем руководителя отдела безотлагательной медицины Бостонского медицинского центра Джудит Линден. Профессор рассказала, что наиболее уязвимы в жару пожилые люди, дети, а также люди, имеющие хронические заболевания, ведь представители этих категорий с большей вероятностью слишком поздно почувствуют и могут не отреагировать на перегрев, спрятавшись в прохладное место. Опасна жаркая погода и для животных.

"В такую погоду вы никогда, никогда, никогда не должны оставлять ребенка или домашнего любимца в машине даже на минуту", – подчеркнула Линден.

Медики различают разные заболевания, которые могут возникать в жаркую погоду. Чаще всего люди сталкиваются с тепловыми судорогами: их прежде всего ощущают люди, которые много потеют, в частности во время физической активности. Из-за чрезмерного потоотделения организм теряет влагу и соль, что может привести к боли в мышцах или спазмам в животе, руках или ногах.

Нередко люди страдают от тепловых сыпей – скопления небольших прыщиков, обычно появляющегося на шее, верхней части груди или сгибах локтей.

Более серьезной проблемой станет тепловое истощение, развивающееся тогда, когда организм начинает превышать свою способность охлаждаться. Для него характерно чрезмерное потоотделение, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение. У людей с тепловым истощением кожа часто бледнеет, они жалуются на головную боль.

"Это последняя попытка тела остыть, прежде чем оно действительно попадет в точку невозврата", – объяснила Линден.

"Точкой невозврата" в этом случае является тепловой удар, который может даже привести к смерти. Из-за высокой температуры тела механизмы в организме начинают давать сбой.

Кроме высокой температуры симптомы теплового удара включают покрасневшую и сухую кожу, учащенный пульс, головную боль, головокружение, тошноту или потерю сознания. Ярким признаком теплового удара является спутанность сознания и чрезмерное возбуждение.

В то же время, Линден дала несколько советов, которые помогут пережить жару с минимальным вредом для организма.

Прежде всего профессор советует пристально следить за своим самочувствием, чтобы вовремя выявить симптомы теплового истощения и других проблем, связанных с влиянием высоких температур.

"Если кто-то начинает испытывать головокружение, тошноту или головную боль, пора действовать немедленно. Это значит забрать человека с жары в прохладную среду", – добавила Линден.

При появлении симптомов профессор советует немедленно дать пострадавшему попить, а также полить человека водой – это поможет телу остыть.

Если же человек теряет сознание, чувствует тошноту, если его рвет – нужно немедленно вызвать скорую.

Чтобы не подвергаться опасности, в жаркую погоду медики советуют избегать физической активности, особенно в период с 11 до 15 часов дня. Если же выхода на улицу не избежать, Линден рекомендует одевать светлую одежду, покрыть голову и пить много жидкости.

При этом не нужно ждать появления жажды, чтобы выпить воды, ведь жажда уже может быть признаком обезвоживания. Линден посоветовала пить как минимум один стакан воды в час.

"Если вы начинаете испытывать головокружение, головокружение, потливость, учащенный пульс, немедленно скрывайтесь от жары", – подчеркнула она.

Профессор советует найти прохладные места или заведения, оборудованные кондиционерами, в районе, куда человек идет, чтобы при необходимости он мог пойти туда и остыть.

Что касается вентиляторов, они, по мнению Линден, могут помочь, однако полагаться на них как на единственный способ охлаждения не стоит. Несмотря на то, что они придадут комфорта, вентиляторы не способны помешать возникновению тепловых заболеваний.

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