Как повысить устойчивость плодовых деревьев к холоду: варианты удобрений

Чтобы плодовые деревья хорошо перезимовали, нужно подготовить их корневую систему к холодам. Для этого уместно будет обогатить почву питательными веществами и влагой, чтобы растение могло усилить свои корни и при необходимости отрастить молодые крепкие корешки.

OBOZREVATEL поинтересовался секретами садоводов на этот счет. Они рекомендуют вносить удобрения только при необходимости, если дерево выглядит слабым, и уже после осенней обрезки кроны. А приготовить эффективную смесь для подкормки можно и самостоятельно. Главное – избегать внесения натрия, который может спровоцировать рост новых побегов. Это очень нежелательно в преддверии зимы.

Минеральная смесь на основе фосфора и калия

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Для повышения зимостойкости плодовым деревьям необходим фосфор и калий. Обеспечить нужное их количество можно, смешав сульфат калия и суперфосфат. Чтобы приготовить удобрение нужно взять 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 литр воды. Раствором деревья не только подливают, но и опрыскивают.

Правильный полив

Чего у любого дерева должно быть достаточно накануне зимы, так это влаги в почве. Ее нужно вносить обильно и провести процедуру до середины октября, когда начнутся первые ощутимые ночные заморозки. Тогда растение весной проснется сильным и здоровым

Чтобы убедиться, что дерево получило достаточно воды, во время полива поставьте возле него кастрюлю или таз. Поливайте, пока в емкости не соберется 5-8 сантиметров воды. Это означает, что дерево получило столько влаги, чтобы она глубоко проникла в корневую зону. Меньшее количество будет означать, что увлажненным является только верхний слой земли, чего недостаточно.

Уборка листьев и мульчирование

Чтобы не дать корням дерева замерзнуть, его нужно мульчировать. Для покрова земли у ствола подходят опилки, сено, торф и т.д., но не подходят собственные листья дерева. Дело в том, что в опавших листьях могут развиваться инфекции и заводиться вредители, опасные именно для этого вида. И от них может заразиться и само дерево. Поэтому листья нужно убирать и вывозить. Если они здоровы, их вполне уместно будет заложить в компост.

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