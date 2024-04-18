Как повысить урожайность всех овощей на огороде: есть простой способ

Качественные удобрения, оптимальное освещение и регулярное увлажнение являются основой богатого урожая. Однако следует не забывать и о не менее действенных советах. К примеру, есть неприхотливое обычное растение, которое поможет повысить урожайность – причем не одной овощной культуры, а всех растений на грядке.

Специалисты советуют посадить в междурядьях фацелию. OBOZ.UA разбирался, в чем польза этого растения.

Идеальное удобрение

Фацелия – отличное зеленое удобрение. Растение улучшает структуру почвы, увеличивая ее плодородие и питательность. Фацелия также помогает улучшить водопроницаемость почвы.

Зеленое удобрение будет угнетать появление сорняков благодаря своему быстрому росту и густым листьям. Посеяв фацелию, вы избавитесь от нежелательных сорняков, что сэкономит вам время и усилия на их выкапывание.

Еще одно преимущество фацелии состоит в том, что она привлекает множество полезных насекомых, помогающих в опылении культур на участке. А вредителей это растение будет отпугивать, поэтому фацелию советуют сеять в междурядьях.

В составе фацелии много питательных веществ, которые будут способствовать активному росту овощей на грядке.

Когда сеять фацелию

Специалисты отмечают, что фацелию можно сеять несколько раз в сезон. Скошенную зеленую массу следует закладывать в почву – перегнивая, она будет насыщать землю полезными веществами.

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