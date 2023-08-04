Как постирать шторку для душа: способ, не вызывающий пожелтения
Шторки для душа нуждаются в регулярном уходе, ведь используются они в постоянно влажной среде, поэтому склонны к появлению плесени и грибка. К тому же исследования показали, что на них собирается больше бактерий, чем на сидении унитаза. Но частые стирки вызывают пожелтение материала шторки.
OBOZREVATEL узнал несколько лайфхаков, которые позволяют держать шторку в чистоте. К тому же снизить регулярность ее стирки.
Эксперты по уборке убеждают, что очищать шторку для душа нужно как можно чаще. Потому что она, хоть и выглядит не загрязненной, действительно является удобным местом для размножения плесени и бактерий. И для регулярной уборки понадобятся простые и доступные вещества, такие как уксус и пищевая сода.
Ручная стирка
Пластиковые шторки лучше не отправлять в машину, это может повредить их. Им лучше подходит ручной уход. Для стирки понадобятся сода, салфетка из микрофибры и несколько минут времени.
Чтобы постирать пластиковую шторку, нужно снять ее со штанги и замочить в теплом растворе соды. На таз воды достаточно добавить четверть стакана средства и столовую ложку вашего обычного стирального средства, размешав все до образования пены. В этот раствор кладут шторку и энергичными движениями полощут, протирая салфеткой из микрофибры.
После очищения вещь нужно промыть чистой водой, разгладить и дать полностью высохнуть на воздухе. Только после этого ее можно вешать на место.
Спрей для ежедневного ухода
Ухаживать за шторкой для душа нужно и между стирками. Для этого лучше всего подойдет дезинфицирующий спрей, который можно изготовить своими руками.
Чтобы смешать чистительную жидкость, наполните бутылку с распылителем теплой водой, добавьте в нее столовую ложку стирального средства и сок половинки лимона или половину стакана белого уксуса. Тщательно встряхните бутылку, чтобы смешать все ингредиенты.
Этим спреем нужно обрабатывать шторку. Наносить его можно как на сухой, так и на влажный предмет. Средство нужно оставить действовать на 5-10 минут, затем протереть предмет сухой губкой. Напоследок шторку споласкивают горячей водой из душа и расправляют, чтобы она хорошо высохла.
Каких средств лучше избегать
Эксперты утверждают, что от выбора моющего средства зависит как долго прослужит шторка и как хорошо она сохранит свой вид. Так синтетические предметы необходимо стирать с использованием мягких моющих средств.
Хлорный отбеливатель может вызвать пожелтение и сократить срок службы шторки, разъев ее верхний слой. Также слишком агрессивными могут оказаться средства с антимикробными свойствами.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как до блеска отчистить унитаз с помощью подручных средств.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.