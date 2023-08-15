Как постирать одежду, чтобы она стала как новая: хитрый трюк

Покупая одежду, мы хотим, чтобы она как можно дольше выглядела как новая. Особенно это касается вещей делового стиля – они, как никакие другие, должны долго сохранять приличный вид. Что непросто, ведь блузки и рубашки приходится стирать довольно часто.

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Эксперты говорят, что сохранить облик деловых рубашек может простая процедура, которую применяли еще наши бабушки. Речь идет о накрахмаливании вещей. Оно поможет дольше сохранять структуру ткани и избегать помятости. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно крахмалить вещи.

Сейчас в магазинах можно встретить спрей, имеющий крахмалящий эффект. Но он действует заметно хуже, от чем полноценная обработка ткани. Чтобы рубашка выглядела совершенно новой, вам нужно погрузить ее в соответствующий раствор полностью. Да, это будет дольше, но результат того стоит.

Приготовить раствор можно на основе рисовой муки. Вот что для этого понадобится:

рисовая мука мелкого помола;

холодная вода;

большая миска;

кастрюля;

два ведра.

Чтобы обработать одну рубашку, понадобится всего одна чайная ложка рисовой муки на полстакана холодной воды. На пять рубашек, соответственно, уйдет 5 чайных ложек рисовой муки и 2½ стакана холодной воды.

Муку нужно высыпать в большую миску, залить холодной водой и тщательно размешать, чтобы разбить все комочки. Смесь должна настояться 5 минут, после чего ее следует перелить в кастрюлю и нагревать в течение десяти минут на слабом огне, постоянно помешивая. В результате жидкость должна загустеть.

Далее возьмите ведро, налейте в него такое количество холодной воды, чтобы она покрывала все рубашки, которые нужно обработать, и медленно влейте в нее подготовленный крахмал. Хорошо размешайте его, чтобы он полностью растворился.

Приготовьте еще одно пустое ведро. Окуните рубашки в крахмальный раствор и дайте им полностью пропитаться. Далее пеложите их в пустое ведро. Если в первом ведре остался крахмальный раствор, вылейте его на вещи и дайте впитаться еще в течение десяти минут.

После этого максимально расправьте рубашки и повесьте сушиться на воздухе. Когда они высохнут, побрызгайте их небольшим количеством воды и подождите, пока волокна полностью поглотят ее. Наконец отутюжте вещи с отпариванием. Они должны выглядеть как совершенно новые.

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