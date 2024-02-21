Как постирать и высушить тяжелое одеяло: советы, которые облегчат весенние заботы

Теплое одеяло полезно не только для сна и комфорта. Исследования показывают, что терапевтические одеяла, весом от 2 до 10 кг, могут принести пользу людям, страдающим тревожностью и бессонницей. Используя стимуляцию глубоким давлением, одеяла расслабляют нервную систему и имитируют ощущение, что вас обнимают.

И все же попытка постирать и высушить тяжелое одеяло – это отдельный вид стресса. Эксперты дали советы, как справиться с этой задачей быстро и эффективно.

Советы по стирке одеяла

Сначала несколько общих нюансов. Стоит приобрести съемный чехол, чтобы вы могли стирать его вместо самого одеяла. Используйте мягкое моющее средство, но избегайте вспомогательных средств для стирки, таких как смягчитель ткани, отбеливатель, уксус, пищевую соду или соль.

Не стирайте при высоких температурах, которые могут повредить волокна. Следует не только проверить конкретные инструкции по уходу на этикетке, но и убедиться, что вес одеяла не превышает допустимый лимит для стиральной машины. Даже если ваше одеяло весит меньше, не забывайте, что оно пропитается водой, что сделает его гораздо тяжелее.

Если вес одеяла превышает лимит для стиральной машины, наполните ванну теплой водой и оставьте одеяло в мягком моющем растворе без отбеливателя на 15–30 минут, время от времени взбалтывая его руками. Затем слейте воду из ванны и тщательно прополощите одеяло. Возможно, вам придется слить и наполнить ванную чистой водой несколько раз, чтобы убедиться, что удалось удалить всю пену.

В конце плотно сверните одеяло, чтобы вышло как можно больше воды. Затем разложите его на поверхность для высыхания, убедившись, что внутреннее содержимое равномерно распределено.

Какие одеяла нельзя стирать вручную и в машинке

Одеяла с органическими наполнителями, такими как кукуруза, фасоль, рис или песок следует оставить профессионалам. Натуральные наполнители плохо держатся под водой: они могут размокнуть или заплесневеть, а песок образует комки.

Как часто нужно стирать одеяло

Специалисты советуют стирать одеяло (а лучше съемный чехол) каждые несколько недель, чтобы устранить накопление пота, жира и бактерий. Если вы используете одеяло только время от времени для сна или просмотра телевизора, достаточно стирать 4-6 раз в год. Избегайте слишком частой стирки, чтобы сохранить долговечность материала и равномерное распределение наполнителя.

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