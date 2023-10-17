Как посадить хризантему из букета: быстрый способ

Нередко, получив в подарок букет, мы мечтаем сберечь его надолго. Сделать это можно несколькими способами. К примеру, засушить цветы. А вот хризантему можно укоренить и высадить в своем саду или на клумбе.

OBOZ.UA узнавал, что нужно делать, чтобы это живучее растение пустило корни и прижилось в земле. Из специальных средств вам понадобится разве что любой порошковый укоренитель, который легко можно приобрести в магазинах со средствами по уходу за растениями.

Чтобы подготовить хризантему к укоренению, обрежьте ее на высоте 3-4 почек от основания. Цветок из букета можно не обрезать вообще. Полученный стебель разрежьте на несколько черенков длиной примерно 5 см и удалите сс них лишние листья, чтобы они не загнивали во время укоренения.

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Наполните универсальной почвой емкость, в которой вы собираетесь укоренять цветок. Не берите слишком большие контейнеры – в них растение легко пересушить или перелить. Припудрите ту сторону черенка, которую вы планируете погрузить в землю, укоренителем. Далее сделайте углубление в почве, вставьте в него припудренную часть стебля и засыпьте ее землей.

Уплотните почву вокруг растения и хорошо пролейте его водой. К воде для полива можно добавить немного янтарной кислоты, растворив 5 таблеток средства на 1 литр воды. Это ускорит укоренение хризантемы.

Оставьте горшок с черенком в хорошо освещенном месте и поливайте по необходимости. Вскоре цветок начнет выпускать корешки, а после этого отращивать молодые побеги. Высадить его в открытую землю можно будет, как только растение достаточно окрепнет и позволит погода. До того хризантема будет хорошо чувствовать себя и в горшке.

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