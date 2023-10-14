Чем подкормить герань: будет цвести весь год без перерыва

Герань – довольно неприхотливое растение, однако осенью оно нуждается в качественной подкормке. Этот цветок особенно ценят за яркие краски и длительное обильное цветение.

Важно обеспечить растению оптимальные условия: правильный субстрат, эффективные удобрения и режим полива. OBOZ.UA разбирался, чем подпитать герань, чтобы продолжить цветение.

Эффективные удобрения

Основное правило ухода за растением состоит в регулярности. Постоянного питания герань требует в период активного роста и цветения.

Опытные садоводы советуют использовать комплексные удобрения, чтобы герань цвела ярко и долго. Прежде всего следует выбрать подкормку, содержащую в составе необходимые микро- и макроэлементы.

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Герани требуются следующие компоненты:

азот;

фосфор;

калий;

железо;

марганец.

"Народные" рецепты тоже помогут в выращивании цветов. Обратить внимание следует на органические подкормки.

Для поливки можно использовать дешевое аптечное средство – йод. Однако готовить раствор нужно очень осторожно, достаточно одной капли. Йод – очень концентрированное средство, и листья могут получить ожоги. Лишь одна капля 5%-го раствора повысит иммунитет растений, защитит от болезней и усилит устойчивость к вредителям.

На разных фазах роста герани требуются соответствующие удобрения. Соотношение составляющих необходимо регулировать в зависимости от сезона и потребностей. Калийные подкормки во время цветения помогут поддерживать яркость цвета.

Герань нуждается в достаточном количестве воды, однако перезаливать растение не надо, иначе это приведет к заболочению. Особенно важно обильно поливать герань на этапе внесения удобрений, чтобы предотвратить повреждение корневой системы.

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