Чем подкормить герань: будет цвести весь год без перерыва
Герань – довольно неприхотливое растение, однако осенью оно нуждается в качественной подкормке. Этот цветок особенно ценят за яркие краски и длительное обильное цветение.
Важно обеспечить растению оптимальные условия: правильный субстрат, эффективные удобрения и режим полива. OBOZ.UA разбирался, чем подпитать герань, чтобы продолжить цветение.
Эффективные удобрения
Основное правило ухода за растением состоит в регулярности. Постоянного питания герань требует в период активного роста и цветения.
Опытные садоводы советуют использовать комплексные удобрения, чтобы герань цвела ярко и долго. Прежде всего следует выбрать подкормку, содержащую в составе необходимые микро- и макроэлементы.
Герани требуются следующие компоненты:
- азот;
- фосфор;
- калий;
- железо;
- марганец.
"Народные" рецепты тоже помогут в выращивании цветов. Обратить внимание следует на органические подкормки.
Для поливки можно использовать дешевое аптечное средство – йод. Однако готовить раствор нужно очень осторожно, достаточно одной капли. Йод – очень концентрированное средство, и листья могут получить ожоги. Лишь одна капля 5%-го раствора повысит иммунитет растений, защитит от болезней и усилит устойчивость к вредителям.
На разных фазах роста герани требуются соответствующие удобрения. Соотношение составляющих необходимо регулировать в зависимости от сезона и потребностей. Калийные подкормки во время цветения помогут поддерживать яркость цвета.
Герань нуждается в достаточном количестве воды, однако перезаливать растение не надо, иначе это приведет к заболочению. Особенно важно обильно поливать герань на этапе внесения удобрений, чтобы предотвратить повреждение корневой системы.
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