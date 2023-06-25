Как помыть зеркало, чтобы сверкало и не было разводов: простой способ

Попытайтесь как-то подсчитать, сколько времени ежедневно вы проводите перед зеркалом? Цифра может вас удивить. Так почему бы не обеспечить себе наилучший обзор? Для этого, конечно, придется немного потрудиться и помыть зеркало.

Видео дня

Как сделать это, чтобы не осталось никаких разводов, узнавал OBOZREVATEL. Также рассказываем, как сделать так, чтобы не запотевало зеркало в ванной.

Как правильно чистить зеркало

Начните с удаления стойких пятен. На зеркалах в ванной или на туалетном столике могут оставаться частицы средств для стайлинга волос, разнообразной косметики, следы от пальцев, зубная паста и т.д. Легко растворить их поможет спирт. Протрите поверхность мягкой тканью, смоченной спиртом и пятна исчезнут.

Чтобы отмыть зеркало, воспользуйтесь своим привычным средством для мытья стекла. Это может быть фабричная жидкость или что-то, что вы сделали своими руками. Главное, чтобы вы были уверены в результате.

Используйте ткань из микрофибры, чтобы протереть зеркало. Работайте от края до края, а затем сверху вниз и не используйте круговые движения – именно от них остается больше всего разводов.

Если хотите убедиться, что зеркало достаточно чистое, походите по комнате и посмотрите на него под разными углами. Любые пятна или следы от оставшихся пальцев после такой обработки можно будет удалить, отполировав их небольшим количеством белого уксуса и бумажными полотенцами. Так вы получите блестящую поверхность без пятен.

Как предотвратить запотевание зеркала

Чтобы зеркало не покрывалось тонким "туманом" из водяного пара, когда вы принимаете ванну или душ, воспользуйтесь средством для мытья посуды. Возьмите каплю жидкости или геля, тщательно разотрите его по поверхности и отполируйте бумажным полотенцем. Такой обработки должно хватить примерно на две недели, после чего процедуру придется повторить.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно и безопасно чистить экран телевизора.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.