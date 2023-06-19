Чем можно вытирать экран телевизора: советы для разных моделей

Чистка современного телевизора – дело не такое простое, как кажется, ведь большинство бытовых спреев от пыли не годятся для таких приборов. Но и не слишком сложное, если знать, чем производители и эксперты рекомендуют стирать пятна с экрана и корпуса.

Видео дня

Издание Which собрало основные рекомендации на этот счет. Они помогут безопасно очистить телевизор, чтобы он передавал изображение максимально четко и ярко.

Выбор средства

Существуют десятки чистящих средств для различных поверхностей в вашем доме, от столешниц до окон, но многие из них слишком агрессивны, чтобы использовать их на тонком экране телевизора. Большинство изготовителей прямо указывают об этом в инструкции и дают свои рекомендации по выбору средства.

Так наиболее общий совет – это не использовать никаких редких средств и обходиться исключительно сухой мягкой тканью, желательно салфеткой из микрофибры. В крайнем случае можно слегка смочить салфетку водой или раствором нейтрального моющего средства, для которого на 1 его часть нужно взять 100 частей воды. После влажной чистки телевизор обязательно протереть насухо.

Пять шагов, как очистить экран телевизора и не оставить разводов

Перед началом работы отключите телевизор от сети. Используйте мягкую сухую ткань, в идеале микрофибру или что-то вроде того материала, которым можно протирать очки. Не используйте грубую ткань или бумажные полотенца. Они могут повредить нежный экран.

Осторожно очищайте поверхность небольшими кругами. Избегайте нажатия на телевизор.

Некоторые телевизоры менее устойчивы, чем другие, и вам может потребоваться поддерживать заднюю часть экрана свободной рукой. Особенно в такой предосторожности нуждаются OLED-телевизоры, у которых экран невероятно тонкий.

Если на экране имеются стойкие следы, используйте водяной раствор мыла или специальный очиститель экрана телевизора в соответствии с рекомендациями вашего производителя. Наносите раствор или воду только на ткань, и ни в коем случае не прямо на экран.

Дайте экрану полностью высохнуть, прежде чем снова подключить телевизор к сети. Очиститель может плохо отреагировать на нагрев прибора.

Каких средств избегать?

Современные экраны покрывают специальными веществами, которые должны свести к минимуму блики и отпечатки пальцев, и важно не повредить это покрытие. А почти все чистящие средства, которые вы используете на кухне и в ванной комнате, способны смыть эти вещества. Поэтому для безопасности лучше избегать их всех.

Нужно ли чистить экраны LCD и OLED по-разному?

Нет, эти типы экранов можно чистить одинаково. Средства, которые маркируют как предназначенные специально для какого-то типа, являются не более чем маркетинговым трюком.

Какие еще части телевизора нужно чистить?

Порты телевизора, такие как входы HDMI и USB, могут забиваться пылью. Это может нарушать их работоспособность, если вы захотите воспользоваться ими после большого перерыва. Также при подключении к пыльному порту можно протолкнуть пыль внутрь телевизора, что потенциально опасно.

Поэтому время от времени протирайте порты тканью. Если они особенно запылены, вы можете использовать пылесос на самой низкой мощности, чтобы убрать грязь. Но соблюдайте осторожность и держите сопло подальше от телевизора, чтобы не повредить его. Старайтесь не нажимать на порт, так как это может привести к повреждению соединения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как уменьшить количество пыли дома и, соответственно, на телевизоре тоже.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.