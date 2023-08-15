Грязь буквально растворится: чем почистить микроволновку

Хозяева часто пользуются микроволновкой, чтобы быстро разогреть пищу. Но жир, грязь и пар от блюд могут создать неприятный запах и стойкие пятна, от которых трудно избавиться.

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Чтобы микроволновая печь прослужила как можно дольше, протирайте ее после каждого пользования, но если там уже образовалась устойчивая грязь, то нужно немедленно ее удалить. OBOZREVATEL нашел способ, который поможет справиться с этим.

После разогрева пищи лучше не закрывать прибор, а дать ему время "высохнуть". Пар от блюда оседает на стенки, что создает загрязнение. Поэтому после пользования обязательно оставляйте дверцу открытой.

Чтобы не покупать химические чистящие средства для микроволновки, можно использовать натуральный продукт.

Лимон поможет эффективно справиться с грязью. Наполните миску до половины водой и выжмите из лимона сок. Поставьте емкость в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 5 минут. Далее вытащите миску и протрите внутреннюю часть бумажным полотенцем.

Пар от воды с лимоном размягчает грязь и очищает микроволновку от стойких пятен и жира.

Но неприятный запах, к сожалению, может остаться. Поэтому, чтобы от него избавиться можно использовать молотый кофе. Насыпьте смесь на тарелку, поставьте внутрь и оставьте на ночь. На утро вы уже будете наслаждаться приятным ароматом, а не вонью из микроволновки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные методы, которые помогут избавиться от неприятного запаха из холодильника.

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