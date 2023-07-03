От пыли не останется и следа: как отмыть плинтусы в квартире

Во время уборки одна из самых трудных задач – это вытереть всю пыль. Она оседает в таких местах, куда тяжело добраться.

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Для поддержания чистоты в квартире необходимо мыть также плинтусы, так как из-за чрезмерного накопления пыли может измениться их цвет. OBOZREVATEL собрал действенные способы очистки дома от грязи.

При уборке мы не всегда обращаем внимание на плинтусы, потому что считаем, что это займет много времени. Но чем больше их игнорировать, тем более стойкая грязь на них образуется, а светлые плинтусы станут желтыми.

Чтобы этого избежать, регулярно протирайте их. Также старайтесь чистить плинтусы, которые не видны из-за мебели.

Уберите все, что вам мешает добраться до них, и освободите себе достаточно пространства. Затем влажной тряпкой протрите пыль, паутину и другой мусор. Это можно делать с помощью пылесоса.

После этого разведите универсальное средство для уборки в теплой воде согласно инструкции на этикетке, но не добавляйте слишком много раствора, так как это может оставить пятна на поверхности.

Затем смочите чистую губку в жидкости и протрите плинтус по всей длине. После удаления пятен и грязи протрите еще раз тряпкой, смоченной в воде без моющего средства.

Обязательно нужно протереть поверхность насухо полотенцем, чтобы избежание деформации или повреждения водой.

При чистке деревянных плинтусов необходимо быть более осторожным. Избегайте чрезмерного увлажнения, а в воду добавляйте специальное моющее средство для древесных предметов.

Перед протиркой виниловых изделий протестируйте раствор, которым хотите вытирать поверхность, на небольшом участке, чтобы убедиться, что средство не повлечет за собой повреждения или изменения цвета.

Чистку плинтусов необходимо проводить каждые три месяца. Регулярное протирание пыли поможет избежать накопления грязи.

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