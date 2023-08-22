Как пользоваться салфеткой в ресторане: правила этикета

Воспитанный человек за столом должен правильно пользоваться не только приборами. Салфетку тоже необходимо класть в подходящее место, чтобы она никому не мешала. И не только помогала поддерживать аккуратность, но и соответствующим образом выглядела.

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OBOZREVATEL поинтересовался правилами этикета, которые касаются именно салфеток. Причем не только текстильных, но и бумажных.

Если для сервировки стола используются салфетки из ткани, перед началом трапезы нужно взять ту, которая лежит перед вами, сложить ее вдвое и положить на колени. Это, в частности, будет сигналом для персонала ресторана, что вы готовы приступать к еде.

Используйте только внутреннюю, развернутую к себе сторону салфетки. Так другие участники обеда или ужина не будут видеть, сколько пятен вы успели на ней оставить. После завершения трапезы предмет тоже сворачивают чистой стороной наружу.

Салфеткой нужно протирать рот не только, если вы запачкались. Так поступают, в частности, перед употреблением напитков. Это позволит оставлять меньше следов на бокале.

Если вам нужно ненадолго выйти из-за стола, не кладите салфетку на стул. Ее стоит аккуратно свернуть и положить слева от тарелки. Справа салфетку не размещают в частности из-за того, что именно с правой стороны официанты подносят блюда и она им будет мешать. Также ее так проще случайно смахнуть на пол.

В тарелку можно класть только бумажные салфетки, они ведь одноразовые и сразу после использования их нужно утилизировать. Складывать таким образом тканевые аналоги нельзя, ведь они сильно запачкаются остатками пищи.

Если салфетка упала на пол, не нужно наклоняться ее доставать. Официанты должны следить за подобными ситуациями и своевременно предлагать замену. Если этот инцидент прошел мимо их внимания, попросите об этом самостоятельно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно держать бокалы с напитками во время вечеринок.

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