Что нужно посеять на рассаду в феврале: список овощей, зелени и цветов

От того, что вы посеете в феврале и какая у вас получится рассада напрямую зависит ваш будущий урожай. В последний зимний месяц лучше высаживать культуры среднеспелых или позднеспелых сортов.

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Если вы еще не решили, какой урожай хотите видеть весной или в начале лета, OBOZ.UA подготовил подборку овощей, зелени и цветов, которые следует посеять на рассаду в феврале.

Овощные культуры

Чтобы получить хороший урожай, не забывайте, что при посеве культур в феврале нужно точно просчитать время, когда вы будете высаживать готовую рассаду в почву. Также следует учитывать особенности вашей климатической зоны.

Если соблюдать все правила, то с приходом тепла вы с наибольшей вероятностью получите хороший урожай, если в феврале посеете:

Перец (горький, сладкий);

Баклажаны;

Землянику, клубнику;

Сельдерей;

Томаты;

Арбуз и другие бахчевые культуры.

Зелень

В феврале самое время начать пополнять запасы зелени на подоконнике. Все, что для этого потребуется – это заранее приготовленный субстрат, емкости для высадки, немного свободного времени и надлежащий уход.

Рекомендуем сажать:

Зеленый лук;

Шпинат;

Кресс-салат;

Петрушку;

Зеленую ботву Свекла и т.д.

Цветочные культуры

Рекомендуется весь земельный субстрат перед посевом цветочных культур прокалить или пропарить при температуре от 100 до 130 градусов, чтобы защитить растения от болезнетворных микробов. Это касается таких растений, как:

Виола;

Хризантема;

Лаванда;

Сальвия.

Ранее OBOZ.UA публиковал, как правильно приготовить почву для рассады.

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