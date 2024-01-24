Как получить тройной урожай перца: гениальный лайфхак

Перец – вкусный и полезный овощ, который станет отличным дополнением для салатов, горячих блюд и консервации. Это довольно неприхотливая культура, но, чтобы получить щедрый урожай, кроме правильного ухода, нужна правильная и своевременная подкормка.

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Специалисты рассказали об интересном лайфхаке, который поможет увеличить плодородие. Как получить тройной урожай перца – читайте в материале OBOZ.UA.

Как вырастить перец

Перец лучше перец растет в нейтральных почвах, обогащенных органическими удобрениями. Они делают землю более проницаемой для воздуха и воды, что очень важно для этой культуры.

Но опытные огородники говорят, что и без минеральных удобрений тоже не обойтись. Сладкий перец необходимо обагощать минералами от 2 до 4 раз в сезон, в зависимости от состояния почвы и сорта растения.

Эффективный лайфхак

Шансы получить качественный урожай в разы растут благодаря правильной подкормке и отлаженному режиму полива.

Простая уловка заключается в регулярном вечернем уходе за растением. Эксперты говорят, что длительная продолжительность светового дня не слишком хорошо отражается в некоторых огородных культурах, в том числе и на перце.

Сладким сортам подходит 10-часовой световой день – при таких условиях не возникает проблем с образованием завязи.

Однако летняя продолжительность светового дня превышает этот показатель, поэтому перец нужно каждый вечер защищать от лишнего света. Так что с конца мая и до первых недель июля лучше каждый вечер покрывать грядку, где растет перец, темным агроволокном. Материал не должен слишком плотно прилегать – без циркуляции воздуха рассада быстро погибнет.

Накрывать перец советуют примерно в семь вечера, а убирать агроволокно – в семь утра.

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