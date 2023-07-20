Чем подкормить перец в июле, чтобы плоды были сочными: что сыпать нельзя

Болгарский перец – вкусный, но довольно капризный овощ. От чрезмерного или недостаточного полива растения сбрасывают цвет и завязь. Перец подвержен появлению грибковых инфекций и различной гнили, фитофтороза, альтернариоза, мучнистой росы и антракноза.

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Чтобы собрать щедрый и качественный урожай болгарского перца, нужно не забывать о регулярной подкормке. Какие удобрения можно внести в июле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем подкормить перец в конце июля

Середина лета – идеальное время для внесения удобрений на грядки с перцем. Полезным для роста и формирования плодов был раствор на основе борной кислоты.

Необходимые ингредиенты:

борная кислота – 2 г;

вода – 10 л.

В большую емкость наливаем 10 л воды и добавляем 2 г борной кислоты. Главное – правильно соблюдать пропорции, иначе растения могут получить ожоги. С помощью пульверизатора оросите кусты. Обработку лучше проводить вечером, чтобы палящее солнце не повредило листву. Такую подкормку оптимально делать только раз в сезон – в конце июля.

Какие удобрения нельзя использовать

Важно выбирать удобрения в зависимости от этапа роста плодов, сезона и погодных условий. Есть четыре типа подкормок, которые могут испортить урожай, если внести их в середине лета.

Органические удобрения

В июле перцу не требуются органические удобрения. Они богаты азотом, который может нанести вред на этом этапе формирования овощей. Поэтому не используйте ни коровяк, ни куриный помет, ни другую насыщенную органику в этот период.

Древесная зола

Еще одно удобрение, которое может быть полезно на этапе формирования рассады, но только навредит, если подпитать им почву в июле.

Нашатырный спирт

Довольно спорное удобрение, лучше не рисковать. Спирт может нарушить распределение баланса питательных веществ.

Дрожжи

Дрожжевую подкормку также лучше не выбирать в качестве июльского удобрения. Дрожжи будут поглощать калий.

Кстати, перец нужно подкармливать минералами от 2 до 4 раз в сезон, в зависимости от состояния почвы и самих кустов. Что еще можно использовать в качестве удобрений – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что перец идеально подходит для приготовления разнообразных блюд – от салатов до запеканок и аджики.

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