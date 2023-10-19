Как подготовить кусты лаванды к зиме: правила осеннего ухода

Лаванда – полезное и неприхотливое растение. Она достаточно засухоустойчива, быстро адаптируется под погодные условия и способна даже защитить дом от комаров, мух и других насекомых.

Часто садоводы пренебрегают подготовкой лаванды к зиме, а зря. Как ухаживать за кустами лаванды осенью – читайте в материале OBOZ.UA.

Как лаванда переносит зимние морозы

Узколистная лаванда самая стойкая к холодам. Этот сорт способен выдержать морозы до -25 °С, поэтому он отлично перезимует даже без укрытия.

Но есть важный нюанс – даже устойчивые сорта могут погибнуть в морозную зиму при отсутствии снега. Дело в том, что снежный покров является естественным укрытием. Метеорологи приводят неутешительную статистику: в последние годы наблюдается понижение температуры воздуха без выпадения снега. Бесснежные зимы – явление теперь довольно частое, поэтому растения нуждаются в дополнительной защите.

Видео дня

В случае с лавандой следует проявить осмотрительность – растение может страдать от выпревания даже сильнее, чем от заморозков. Неправильное укрытие может привести к гибели и загниванию лаванды.

Подготовка лаванды к зиме

Лаванда нуждается в ежегодной качественной обрезке, но в северных прохладных широтах прореживание растения может привести к снижению устойчивости к морозам.

Уже в конце октября следует провести обильный полив, который "зарядит" растение влагой. Под молодой куст следует вылить 10-20 л воды, учитывая в том числе и погодные условия – насколько дождлива осень. Под старые раскидистые кусты можно выливать и 50 л воды.

Завершив полив, приступаем к замульчиванию компостом. Подойдет перепревший навоз или древесная зола. Это поможет защитить корни от перемерзания. Мульчирование проводить нужно вокруг куста. Лучше не засыпать компостом одеревеневшие ветки.

Укрытие для лаванды

Для здорового растения полива и мульчирования будет достаточно, однако еще несформировавшиеся молодые кусты нуждаются в укрытии.

Лаванду нельзя просто пригнуть к земле и накрыть спанбондом. Куст должен дышать, поэтому пленку и плотную ткань использовать тоже не стоит – это приведет к выпреванию.

Лучше взять дуги и ветки хвойных деревьев. Над кустом следует установить дуги, чтобы под ними осталось достаточно свободного пространства, а сверху уложить ветки. Сосна будет задерживать снег и позволит кусту дышать. Само укрытие не должно быть герметичным, а в оттепели лаванду можно открыть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы кусты лаванды были пышными и быстро росли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.