Как подготовить комнатные растения к зиме: 5 дел, которые следует сделать уже сейчас

Комнатные растения нуждаются в особом уходе в зимний период, потому что их рост замедляется. Чтобы вазоны процветали и хорошо пережили похолодание, нужно создать благоприятные условия для этого.

Некоторые растения тяжело воспринимают изменение температуры. Поэтому OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут подготовить вазоны к зиме.

Удобрения

Подкармливать цветы необходимо перед похолоданием, этого хватит на всю зиму. В этот период им нужен покой, а удобрения приведут к чрезмерной нагрузке, что будет способствовать слабому росту весной.

Вредители

Теплые, уютные дома привлекают разных насекомых, выбирающих себе место для зимовки. Нужно время от времени осматривать комнатные растения, чтобы вовремя обнаружить нежелательных гостей. Это могут быть клещи, белокрылки или другие вредители. Избавьтесь от насекомых, пока они не нанесли вред другим растениям.

Видео дня

Свет

С наступлением прохладного времени года, дни становятся короче и количество солнечного света для растений уменьшается. Пока есть возможность переставьте вазоны на более освещенные места. Удалите поврежденные листья и веточки, чтобы они успели обновиться.

Полив

Комнатные растения требуют меньше полива осенью и зимой. Чрезмерное увлажнение приведет к накоплению воды на дне горшка, что уничтожит корни и ослабит рост. Поливайте растения раз в две недели, а кактусы вообще могут быть без воды до весны.

Отопление

Вазонам необходим отдых в зимние месяцы, поэтому не ставьте их возле батареи. Так они быстрее высыхают и становятся более уязвимыми к болезням и вредителям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал универсальное удобрение, которое продолжит цветение комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.