Как подготовить газон к зиме: все очень просто, но есть нюансы

Аккуратная зеленая травка украшает двор или сад в теплое время года, но уже в сентябре нужно готовить газон к холодам. Чтобы весной он был красивым и ярким, нужно приложить немало усилий и уделить достаточно времени сейчас.

OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим. Чтобы избежать "лысин" на газоне, успейте сделать все дела до первых заморозков.

Поливка

Первый этап ухода за газоном включает поливку. Уже во второй половине сентября хозяева должны перестать увлажнять траву. Потому что избыток влаги в почве оказывает негативное влияние на траву, особенно если выпало много осадков. Но это не значит, что нужно резко прекратить полив, делайте это постепенно, опираясь на погодные условия.

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Уборка

Далее необходимо очистить газон от опавших листьев, веточек и сухой травы. Делать это лучше небольшими граблями. Старайтесь избегать жестких движений, чтобы не повредить траву. Также удалите все сорняки и мох.

Стрижка

В конце сентября или в начале октября уже в последний раз за сезон подстригите газон. Если позже все-таки будет теплая погода, тогда стоит повторить стрижку. Главное, чтобы на зиму трава не была выше 4-5 см.

Аэрация

Это процесс насыщения почвы воздухом. С помощью вил сделайте небольшие проколы по всей поверхности, затем замульчируйте все впадины. Можете самостоятельно сделать мульчу из компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1.

Удобрения

Перед наступлением морозов необходимо подкормить почву, чтобы траве было легче перенести изменение температуры. Выбирайте калийно-фосфорное удобрение или с минимальным содержанием азота.

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