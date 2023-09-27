Чем обязательно нужно полить смородину осенью: это спасет растение от паразита

Иногда весна приносит с собой неожиданную проблему – почки смородины, вместо того чтобы нормально развиваться, начинают раздуваться в размерах и впоследствии погибают. Это уменьшает листовую массу куста и губительно действует на урожай. А причина этой проблемы – смородиновый почечный клещ. Микроскопические насекомые тысячами зимуют в почках растения и весной наносят ему значительный вред, ведь начинают поедать молодую поросль.

Так что эксперты садоводства призывают не ждать, пока проблема начнет проявлять себя в начале сезона, и браться за борьбу с вредителем еще до наступления зимы. OBOZREVATEL рассказывает о средстве, которое поможет уничтожить насекомых еще до того, как они устроятся на зимовку.

Для этого кусты смородины нужно обработать коллоидной серой. Ее можно использовать как для полива, так и для опрыскивания растений. Прежде необходимо приготовить 1% суспензию препарата.

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К тому же важно вовремя обработать смородину, ведь коллоидная сера не сработает, если применить ее при температуре ниже +20 градусов. Поэтому бабье лето – крайний срок, когда ее следует применять в саду.

Другие профилактические меры борьбы с почечным клещом включают в себя обрезку кустов, уборку сорняков и опавших листьев и своевременное внесение удобрений. В таком случае весной смородина будет здоровой и станет хорошо развиваться.

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